Finale, Guzzi: “In via Dante cantiere fantasma da 2 anni, ora scopriamo che è stato perso un robot. Chiameremo ‘Chi l’ha visto?'”

Finale Ligure. “Un cantiere infinito, che va avanti a ritmi pachidermici da 2 anni con disagi al traﬃco, parcheggi chiusi da griglie di cantiere, un progetto cestinato ed uno nuovo che tarda ad arrivare, perché evidentemente non si sa cosa fare, e martedì in Consiglio scopriamo che si è perso un robot all’interno della fogna e che quindi occorrerà fare un ulteriore scavo per ritrovarlo. Per questi 2 anni Via Dante è ormai nota come una barzelletta, e se per molti ci sarebbero stati gli estremi per chiamare ‘Striscia la Notizia’ adesso siamo costretti, per ritrovare il robot perduto, ad interpellare ‘Chi l’ha visto?'”.

Martedì sera in consiglio comunale Andrea Guzzi, consigliere di minoranza del Gruppo Misto, chiede delucidazioni sulla situazione “di stallo del cantiere di Via Dante”.

“Una nota ironica in una situazione assai complessa e tragica che lascia molti cittadini allibiti – prosegue Guzzi _-. Questo ulteriore scavo porterà ad altri disagi, ad altre pezze di asfalto, ad altre situazioni pericolose ed ancora non sappiamo se avremo una ciclabile, un numero di parcheggi adeguato alla zona, alberature idonee ed insomma tutto quello che era già previsto ma che è stato messo da parte (con sperpero di risorse pubbliche dei cittadini). A distanza di 2 anni non solo un cantiere fantasma costante, ma un’assenza di visione su quello che potrà essere questa importante arteria cittadina”.

“Con la programmazione precedente proposta dal nostro Gruppo oggi avremmo già un opera conclusa ed invece siamo ancora a fare buchi, a perdere strumentazioni e a pensare a cosa poter fare in un arteria sempre più emblema di lentezza ed incompetenza amministrativa”.