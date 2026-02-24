  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Paura

Fiamme in un’abitazione, incendio a Quiliano: due persone trasportate in codice rosso in ospedale

È successo intorno alle 23,30, in via Vaccamorta: sul posto ambulanze, automedica e vigili del fuoco

vigili del fuoco notte
Foto d'archivio

Quiliano. Fiamme in un’abitazione. Paura nella notte appena trascorsa a Quiliano dove, una manciata di minuti prima delle 23,30, in via Vaccamorta, si è verificato un incendio.

Ancora da chiarire la cause del rogo, in cui sono rimaste coinvolte due persone: un uomo ed una donna. 

Entrambi non avrebbero riportato ustioni, ma accusato pesanti difficoltà respiratorie a causa del denso fumo. 

Sul posto, tempestivo l’intervento di due ambulanze, rispettivamente della Croce Oro Mare di Savona e della Croce Bianca di Savona, dell’automedica del 118 e dei vigili del fuoco. 

Non senza difficoltà, i pompieri sono riusciti a spegnere l’incendio, mentre le due persone che si trovavano in casa sono state prese in carico da militi e personale medico. 

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono stati trasportati entrambi, in codice rosso, all’ospedale San Paolo di Savona. 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.