Fiamme in un’abitazione, incendio a Quiliano: due persone trasportate in codice rosso in ospedale

Quiliano. Fiamme in un’abitazione. Paura nella notte appena trascorsa a Quiliano dove, una manciata di minuti prima delle 23,30, in via Vaccamorta, si è verificato un incendio.

Ancora da chiarire la cause del rogo, in cui sono rimaste coinvolte due persone: un uomo ed una donna.

Entrambi non avrebbero riportato ustioni, ma accusato pesanti difficoltà respiratorie a causa del denso fumo.

Sul posto, tempestivo l’intervento di due ambulanze, rispettivamente della Croce Oro Mare di Savona e della Croce Bianca di Savona, dell’automedica del 118 e dei vigili del fuoco.

Non senza difficoltà, i pompieri sono riusciti a spegnere l’incendio, mentre le due persone che si trovavano in casa sono state prese in carico da militi e personale medico.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono stati trasportati entrambi, in codice rosso, all’ospedale San Paolo di Savona.