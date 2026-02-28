Savona. Momenti di paura questa mattina in via Pietro Giuria, a Savona, a causa di un principio di incendio all’interno di un palazzo, sul pianerottolo del primo piano. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente e l’entità dei danni. Il rogo, fortunatamente, è stato piccola entità.

Le fiamme hanno interessato alcune masserizie depositate sul pianerottolo, generando una densa colonna di fumo che ha rapidamente invaso il vano scale dell’intero edificio, rendendo impraticabile la via di accesso principale agli appartamenti.

IL VIDEO GIRATO ALL’INTERNO DEL PALAZZO DURANTE L’INCENDIO E PUBBLICATO SUI SOCIAL

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la squadra di supporto con l’autoscala e il carro aria, furgone apposito per il ricambio delle bombole degli autorespiratori, portato sul posto dal personale cinofilo. Presente anche il funzionario di guardia con il proprio mezzo di servizio. Il fumo ha invaso la tromba delle scale dell’edificio, riempiendo la colonna del vano e rendendo l’aria irrespirabile per diversi minuti.

Vista la situazione, i pompieri hanno operato anche con l’autoscala per consentire al personale sanitario del 118 di raggiungere in sicurezza i diversi appartamenti e verificare lo stato di salute degli occupanti. A causa del fumo che aveva saturato le scale, infatti, non era possibile utilizzare il percorso interno per i controlli medici.

Fiamme in un palazzo di via Pietro Giruia a Savona

Sul posto sono presenti l’automedica del 118 e i militi della Croce Bianca di Savona. La strada al momento è chiusa per consentire ai mezzi dei vigili del fuoco di concludere l’operazione di messa in sicurezza. Il traffico è stato deviato provvisoriamente in Corso Mazzini.

L’incendio è stato rapidamente circoscritto e messo sotto controllo, mentre sono proseguite le operazioni di ventilazione dei locali per ripristinare condizioni di sicurezza all’interno della palazzina.

La situazione è tornata sotto controllo in breve tempo e non si registrano, al momento, persone ferite e/o intossicate.