Festa del Cross, Atletica Arcobaleno presente in forze in Sicilia

Savona. L’Atletica Arcobaleno è pronta a volare a Selinunte per i campionati italiani di cross con un team decisamente agguerrito e numeroso: sono ben 18 gli atleti (10 uomini e 8 donne) schierati in cinque delle sei prove del Campionato di Società (in virtù della qualificazione regionale, gara in cui le 5 formazioni si erano aggiudicate il titolo).

La squadra assoluta uomini (gara sui 10 km) vedrà protagonisti Andrea Azzarini, Tommaso Arena e Daniele Moruzzi.

Quella juniores uomini (8 km) schiererà alla partenza Edoardo Casale, Tommaso ed Emanuele Molfino.

La formazione Allievi (con percorso da affrontare di 5 km) è composta da Vittorio Briozzo, Ettore Durante e Valerio Pagano.

A livello femminile scenderanno sui prati di Selinunte per il Campionato di Società le squadre juniores donne (6 km) con Alice Mantero, Chiara Guarisco e Asia Zucchino.

In gara anche le Allieve (4 km) con Giorgia Bongiovanni, Tosca Pelle e Luna Sabatelli.

Appaiono decisamente competitive le due formazioni schierate nella staffetta 4×1 giro.

Tra le donne troviamo Elena Cusato, Irene Sinesi, Giorgia Bongiovanni e Asia Zucchino.

Il Team maschile è composto da Vittorio Briozzo, Edoardo Casale, Filippo Bruno e Tommaso Arena.

Nella prova di cross corso (sul percorso di 3 km) in gara per l’Arcobaleno due “punte” con ambizioni: Irene Sinesi tra le donne e Filippo Bruno tra gli uomini.

Delegazione compatta, guidata in questa occasione dal tecnico e vice presidente societario Sergio Malgrati, accompagnato dal dirigente Giorgio Ferrando. Le competizioni si svolgeranno sabato 21 e domenica 22 febbraio.