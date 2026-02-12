Fermato per un controllo minaccia gli agenti con una pietra e poi devasta l’auto della polizia locale: denunciato

Finale Ligure. Reagisce durante un controllo delle forze dell’ordine e devasta un’auto della polizia locale. È successo a Finale Ligure quando un equipaggio della polizia locale è intervenuta a supporto di una pattuglia dei carabinieri, impegnata nel controllo di una persona che in precedenza aveva infastidito alcuni passanti.

Da subito l’individuo ha manifestato insofferenza verso l’azione delle forze dell’ordine, fino a mostrare agli agenti, con fare minaccioso, una grossa pietra che portava con sé. A quel punto l’uomo, di nazionalità straniera e privo di documenti d’identità, è invitato a salire sull’auto della polizia locale intervenuta sul posto per raggiungere gli uffici e svolgere ulteriori accertamenti.

Durante il tragitto verso il comando di via lo straniero ha preso a dare in escandescenze, colpendo con violenza a calci l’interno del veicolo e provocando ingenti danni all’auto di servizio.

Immobilizzato dagli agenti, a seguito di perquisizione gli sono stati trovati addosso un coltello e un cacciavite, entrambi posti sotto sequestro dalla polizia locale.

Infine il soggetto è stato identificato come cittadino francese, M.D.E. di 58 anni, senza fissa dimora; d’intesa con l’autorità giudiziaria l’uomo è stato denunciato a piede libero per minaccia verso pubblici ufficiali e danneggiamento.

Nei confronti del 58enne la polizia locale ha inoltre emesso un ordine di allontanamento, il cosiddetto Daspo urbano.