Federfarma Savona, rinnovati Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori: presidente Maria Paola Bovero

Savona. Nuovo assetto per il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti di Federfarma Savona.

La revisione dei vertici della Federazione si è resa necessaria a seguito delle dimissioni del consigliere Gianluigi Figini ratificate nella seduta del 2 febbraio scorso.

Il presidente è Maria Paola Bovero, il vice presidente Corrado Varaldo; il segretario è Gill Delfino, il tesoriere Alberto Vieri. Sono consiglieri Aldo Gallo, Carolina Carosio, Marco Ferrando, Giovanni Zorgno, Roberto Pansolin.

I Revisori dei Conti effettivi sono Ester Padovani, Alessandro Sattin e Lidia Bacino, il supplente è Roberto Ranaldo.