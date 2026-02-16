  • News24
Vertici

Federfarma Savona, rinnovati Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori: presidente Maria Paola Bovero

La revisione dei vertici della Federazione si è resa necessaria a seguito delle dimissioni del consigliere Gianluigi Figini

farmacia ceriale

Savona. Nuovo assetto per il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti di Federfarma Savona.

La revisione dei vertici della Federazione si è resa necessaria a seguito delle dimissioni del consigliere Gianluigi Figini ratificate nella seduta del 2 febbraio scorso.

Il presidente è Maria Paola Bovero, il vice presidente Corrado Varaldo; il segretario è Gill Delfino, il tesoriere Alberto Vieri. Sono consiglieri Aldo Gallo, Carolina Carosio, Marco Ferrando, Giovanni Zorgno, Roberto Pansolin.

I Revisori dei Conti effettivi sono Ester Padovani, Alessandro Sattin e Lidia Bacino, il supplente è Roberto Ranaldo.

