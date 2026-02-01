Facello fa sognare il Millesimo ma non si esalta: “Rimaniamo concentrati sul nostro gioco”

Che domenica per Lorenzo Facello. Ritorna da un infortunio, entra al 54′ e un tempo dopo, al 98′, segna di testa il goal che consente al Millesimo di battere 1-0 l’Arenzano al termine di una partita tiratissima. Complicata, inoltre, dall’espulsione al 76′ di Ndiaye per doppia ammonizione. Un successo che vale tantissimo anche in chiave campionato visto che il Millesimo si porta a +4 sul Pietra Ligure in virtù della sconfitta dei biancocelesti in casa del Campomorone Sant’Olcese.

“È stata una partita complicata – esordisce Lorenzo Facello -. Nel primo tempo non siamo riusciti a esprimerci come al solito. Ma non abbiamo mai mollato e siamo sempre stati sul pezzo. Ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo riusciti a ottenere tre punti fondamentali”.

Il giocatore è tornato in campo dopo un infortunio: “Avevo tanta voglia e tanta fame. Ho cercato di dare il massimo e sono contento di avere fatto il goal. Dove possiamo ancora migliorare? Si può sempre migliorare. Dobbiamo cercare di stare concentrati sul nostro gioco, su ciò che dobbiamo fare noi“.

Sabato in anticipo un altro snodo del campionato: il derby in casa della Carcarese. “Sarà una partita sentita e combattuta – conclude -. Ribadisco, dobbiamo concentrarci su noi stessi e poi si vedrà il risultato”.