“Facciamo il punto”, Sea-s organizza incontri nei quartieri sulla raccolta differenziata: si parte il 26 febbraio alle Fornaci

Savona. Inizieranno giovedì 26 febbraio gli incontri organizzati da Sea-s in collaborazione con il Comune di Savona e i comitati territoriali.

L’obiettivo – spiega Sea-s sulla pagina Facebook – è “fare il punto sulla raccolta differenziata, condividere i risultati raggiunti e presentare le future iniziative previste sul territorio”.

I primi appuntamenti sono dedicati ai quartieri Fornaci, Zinola e Legino e sono in programma il 26 febbraio alle 17 presso i Giardini Serenella di corso Vittorio Veneto e alle 20.30 all’oratorio Opere Parrocchiali in via Brilla. Per quanto riguarda Legino gli incontri sono fissati il 27 febbraio alle 16.30 e alle 20.30 presso la Sala Circolo Milleluci in via Chiabrera.