Savona. “Quando mi fanno arrabbiare sapete poi cosa succede”. Lo ha detto venerdì notte Fabrizio Corona appena arrivato in consolle alla discoteca Elite di Savona, dove era il super ospite per la serata. Le sue parole erano legate al triangolo Falsissimo-Mediaset-Signorini, ma si sono rivelate profetiche anche sotto un altro aspetto.

Doveva essere una serata all’insegna della spensieratezza e del divertimento ma lo è stata solo per metà quella andata in scena venerdì 30 gennaio. La prima parte di nottata è trascorsa tra una musica e l’altra grazie ai dischi girati da Marco Ooki Dj. Tanti i giovani che hanno animato la pista da ballo. Ma quelli che avrebbero voluto farlo erano molti di più: fuori dal locale si è creata una lunga coda di giovani che avevano prenotato il tavolo ma sono stati bloccati all’entrata. Mai entrati. Motivo? Questioni di sicurezza.

Venerdì sera, a presidiare discoteca e dintorni, erano presenti tanti uomini delle forze armate. Probabilmente il caso di Crans Montana ha inciso sulla decisione di schierare un numero sostanzioso di agenti della sicurezza. Persone che hanno fatto il loro dovere facendo rispettare la capienza massima del locale. Con probabilità c’è stato qualche disguido sulle liste di prenotazioni. Forse alcune di più rispetto a quelle consentite. E così circa 200 persone sono rimaste fuori.

“Non c’è stato nessun overbooking – spiega a IVG il proprietario Deved Diesel – noi facciamo sempre pagare il biglietto al momento dell’entrata, mai prima. Dunque, quando raggiungiamo la capienza massima, chiudiamo le entrate”. Resta il fatto che alcuni addetti ai lavori, anche nelle ore successive, attraverso i social si sono scusati con chi non è riuscito ad entrare ed era già in lista.

Corona è poi arrivato alle 3.30 (con un’ora di ritardo rispetto al programma) poiché aveva un altro impegno lavorativo che lo ha portato ad arrivare extra time a Savona. L’ex re dei paparazzi è così entrato tra le urla dei presenti (circa 400) e ha preso posto in consolle scortato dall’ottima sicurezza capitanata da Christian.

I problemi sono giunti dopo, quando i ragazzi hanno cercato di avvicinarsi a Corona. Hanno scavalcato divanetti, iniziato a dare spintoni per cercare di scattare un selfie con l’ex re dei paparazzi. Una situazione che potrebbe aver infastidito Corona, tanto è vero che ha avvicinato il proprietario del locale per dirgli che la situazione si stava facendo pericolosa.

Pochi minuti dopo quindi Corona si è alzato in piedi sul tavolo della consolle e con microfono in mano ha dichiarato: “Ragazzi, tornerò un’altra volta con calma, non siamo organizzati bene. Rischiamo di farci male, scusatemi. Ma tornerò perché qui a Savona sto sempre bene”.

Tempo di posare il microfono e Corona, scortato dalla sicurezza è corso verso la macchina. Ancora qualche foto dal finestrino e poi via, verso casa.

Il proprietario dell’Elite si è detto comunque soddisfatto. “Tanto dicevano che non sarebbe venuto, invece è stato qui. È venuto per mantenere la promessa che mi aveva fatto”, le parole di Diesel. Il bicchiere è mezzo pieno certamente, ma chissà se Corona tornerà davvero: d’altronde lo ha detto lui, “sapete cosa succede quando mi arrabbio”.