Europeo WBFC, la Kick Boxing Savate Savona sarà in gara con sei atleti

Savona. Domenica 15 febbraio l’ASD Kick Boxing Savate Savona, guidata dal Maestro Andrea Scaramozzino, sarà protagonista a Cornaredo (Milano) nel torneo valido per il titolo europeo dilettantistico WBFC, organizzato da Franco Scorano e Alessandro Piavani.

Un appuntamento di livello internazionale che vedrà salire sul ring atleti italiani e stranieri nella specialità K1.

Saranno sei i portacolori savonesi in gara.

Nel k1 contatto leggero, spazio ai giovani talenti:

Elvio Clleni (11 anni, 48 kg), del gruppo “kids” allenato da Chiara Vincis, disputerà due incontri.

Mentre nella categoria Senior allenati dal Team di Scaramozzino:

Fabrizio Buttiglieri (20 anni, 63 kg) combatterà in una poule da 4 atleti;

Klodian Celaj (17 anni, 80 kg) affronterà una poule da 7 con avversari tra i quali atleti italiani, francesi e marocchini;

Gioele Garofalo (20 anni, 75 kg) sarà impegnato nella poule più numerosa: ben 14 atleti tra italiani, francesi e svizzeri.

Nel contatto pieno del k1 (valido il ko dell’avversario ):

Mattia Pirotto (19 anni, 61 kg) gareggerà in una poule italo-francese nel K1, ma si confronterà anche con un pugile in un incontro di boxe contro un atleta francese;

Alessandro Bavazzano (20 anni, 80 kg) sarà inserito in una poule da 6 atleti provenienti da Italia, Francia, Belgio e Albania.

Per la società savonese si tratta di un’importante vetrina europea e di un banco di prova significativo per i propri atleti, pronti a rappresentare Savona in un palcoscenico internazionale.