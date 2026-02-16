Euro Cup, negli ottavi di finale la Rari Nantes Savona incontrerà il Marsiglia

Savona. Si è svolto in mattinata a Zagabria il sorteggio valevole per gli ottavi di finale dell’Euro Cup. Secondo il regolamento della European Aquatics le squadre vincitrici dei gironi del Group Stage, come la Rari, incontrano le quarte classificate della Champions League che sono state eliminate nel turno precedente.
Il Banco BPM Rari Nantes Savona è stato sorteggiato con il CN Marseille, corazzata francese, composta da giocatori di altissimo livello.
La partita di andata si giocherà a Savona mercoledì 25 febbraio. Il ritorno a Marsiglia si disputerà sabato 7 marzo.
Questi gli altri accoppiamenti degli ottavi di finale:
Panathinaikos – Jadran Herceg Novi
Oradea – Terrassa
Sabadell – Sabac
Barcelona – Radnicki
Vasas – Bvsc
Primorac Kotor – Jug
Szolnoki – Jadran Spalato