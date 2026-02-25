Savona. La Banco BPM Rari Nantes Savona è uscita sconfitta dalla piscina di casa nell’andata degli ottavi di finale dell’Euro Cup. Come si temeva alla luce del suo valore, il Marsiglia, squadra che ha preso parte alla Champions League, si è rivelato un avversario di elevata caratura ed è riuscito ad imporsi col risultato di 12 a 11 al termine di un incontro molto combattuto.

La formazione francese ha più volte condotto nel punteggio, ma la Rari è rimasta sempre in scia e in avvio di quarto tempo è riuscita persino a portarsi in vantaggio. Il concitato finale, però, ha premiato gli ospiti.

La cronaca. L’incontro, sin dalle prime battute, è all’insegna dell’equilibrio. Apre le marcature, dopo 3’21”, Crousillat in superiorità. A 3’57” dalla fine del primo tempo la Rari usufruisce di un rigore che Figlioli trasforma. A 1’11” Crousillat va a segno in parità numerica ed il primo tempo si conclude col Marsiglia avanti 1 a 2.

Nel secondo tempo, dopo soli 44″, Del Lungo commette fallo da rigore: dai cinque metri Crousillat non sbaglia. Tripletta personale e per la prima volta una squadra è sul doppio vantaggio.

La reazione della Rari Nantes Savona è veemente e, con altre due segnature di Figlioli nel giro di 44 secondi, entrambe a uomini pari, si torna in parità: 3 a 3.

A 5’06” da metà gara gli arbitri fischiano il terzo rigore della serata per fallo di Marini: Nagy non sbaglia. A 3’55” Guidi pareggia i conti: 4 pari. Sull’azione successiva, però, lo stesso numero 10 va nel pozzetto e Crousillat trova rapidamente la rete del 4 a 5.

A 3’12” viene espulso Bruni; Angelini non la prende bene e viene ammonito. Nell’occasione i francesi chiamano time-out e dopo 16″ di gioco Kalogeropoulos firma il gol del 4 a 6.

Si sblocca Leinweber a 1’48” dal cambio vasca, riportando la Rari a -1. A metà gara il Marsiglia conduce 6 a 5.

Nel terzo tempo la prima segnatura arriva ad opera di Marion Vernoux, in superiorità, dopo 2’14”. Trascorrono 32″ e Leinweber, anch’egli con l’uomo in più, va a bersaglio tenendo in scia la Rari: 6-7.

I biancorossi nulla possono su una doppia inferiorità numerica, con Figlioli e Rizzo nel pozzetto: Larumbe Gonfaus realizza il gol del 6 a 8. In questo momento tre giocatori per parte sono a quota 2 falli gravi.

A 4’38” dalla fine del terzo tempo Figlioli cala il poker personale, ancora dai cinque metri: Rari 7, Marsiglia 8.

I savonesi non sfruttano una superiorità, al contrario del Marsiglia che colpisce ancora con l’uomo in più: Marion Vernoux fa 7-9.

Lo stesso Marion Vernoux è il primo giocatore a terminare l’incontro per tre falli, a 2’21” dall’ultimo intervallo. Poco più di un minuto dopo stessa sorte tocca a Vanpeperstraete. La Rari ne approfitta e, con l’uomo in più, va a segno con Marini: 8-9 a 41″ dalla fine del terzo tempo. A 10″ dal termine Figlioli fa esultare i tifosi biancorossi realizzando la rete del 9 a 9.

Cartellino giallo al tecnico ospite Scepanovic; tutto si deciderà negli ultimi otto minuti.

Quarto tempo. La prima palla al centro è di Occhione; Drasovic commette fallo grave. Leinweber va a segno. Dopo 24’37” per la prima volta la Rari è in vantaggio, 10 a 9.

Guidi termina il suo incontro: terzo fallo grave. Nell’occasione, Nagy ristabilisce la parità: 10 a 10.

A 6’49” espulsione definitiva di Bodegas; sull’azione Larumbe Gonfaus commette fallo da rigore. Questa volta il tiro di Figlioli è respinto.

Figlioli va nel pozzetto e a 5’54” dalla sirena Gbadamassi realizza la rete del 10 a 11.

A 4’06” finisce l’incontro di Marini, secondo savonese ad uscire per tre falli. Ma la Rari regge in difesa e guadagna una superiorità per l’espulsione di Nagy. Angelini chiama time-out per organizzare l’azione offensiva, quando mancano 3’33”. L’attacco, però, non va a buon fine.

Un’espulsione per parte ad un paio di minuti dalla sirena: ne fanno le spese Damonte e Gbadamassi.

L’azione d’attacco della Rari viene premiata: Figlioli sigla la rete dell’11 pari a 1’52”.

Questa volta il pareggio dura solamente 13 secondi: espulso Rocchi (definitiva anche per lui) e immediata realizzazione di Crousillat: 11-12.

Il settimo giocatore a raggiungere quota tre falli gravi è Drasovic. Sono 23 per parte le espulsioni fischiate.

Questa superiorità numerica non va a buon fine, ma a 24 secondi dal termine dell’incontro è Kalogeropoulos a vedersi fischiare il terzo fallo grave. Marsiglia ridotto a nove giocatori utilizzabili. E, soprattutto, grande occasione per la Rari. Per questo Angelini chiama time-out. Il tentativo, però, non va a buon fine.

Il Marsiglia prevale così col risultato di 12 a 11. Ha quindi i favori del pronostico per il passaggio ai quarti di finale dalla sua parte, ma il minimo scarto permette alla Rari Nantes Savona di poter ancora sperare. Sabato 7 marzo, in Francia, si giocherà l’incontro di ritorno.