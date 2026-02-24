Euro Cup, domani l’andata degli ottavi tra Rari Nantes Savona e Marsiglia

Savona. Domani, mercoledì 25 febbraio, alle ore 19.00, la Banco BPM Rari Nantes Savona affronterà nella piscina “Zanelli” di corso colombo la squadra francese del Cercle des Nageurs de Marseille nell’incontro valevole per l’andata degli ottavi di finale dell’Euro Cup 2025/2026.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Andrej Franulovic (Croazia) e Alex Marquez (Spagna); il delegato sarà Gadi Schwartz (Israele).

Sono a disposizione i biglietti al costo di 10 euro; l’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni di età è gratis.

L’incontro di ritorno a Marsiglia si giocherà sabato 7 marzo alle ore 19,00.