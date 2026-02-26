Enoteca regionale di Ortovero: alta cucina con olio e vini del territorio

“Tra Orto e Mare” è il titolo dell’appuntamento enogastronomico in programma domani (venerdì 27 febbraio) alle ore 20 presso il salone dell’Enoteca Regionale della Liguria di Ortovero, in via Alla Chiesa.

Protagoniste, come consuetudine, le materie prime del territorio. Una serata a quattro mani, quelle sapienti degli chef Andrea Masala e Mario De Marchi, i quali delizieranno i palati dei presenti con il seguente menù, composto da sei portate: Fagioli di Conio, zenzero, mandarino sciroppato e gambero al vapore; Buriddina di seppie, salsa acida allo yogurt di Bardineto; Carpaccio con insalatina di carciofi, grana ed emulsione alla maggiorana; Risotto all’Ormeasco, toma e nocciola gentile; Carciofo, acciuga e baccalà; Cioccolato, aranvia e crumble al rosmarino.

Il percorso sarà accompagnato dai vini Doc e Igt del Ponente Ligure e dall’olio Riviera Ligure Dop delle aziende della rete di imprese Vite in Riviera, prodotti utilizzati anche nella preparazione dei vari piatti.

L’appuntamento, il secondo del 2026, fa parte della rassegna Serate in Enoteca, proposta periodicamente da Vite in Riviera a Ortovero, presso la base dell’Enoteca Regionale per la provincia di Savona, sede della rete.

Partner dell’iniziativa: Plando, Abc della Cantina, Vetrerie Giacosa, Rovere Franco e Acqua Calizzano.

(I posti sono in esaurimento. E’ richiesta la prenotazione. Info e contatti: tel. 366.8726643, e-mail info@viteinriviera.it)