Energia, Paolo Ripamonti a Cagliari per il finale del progetto europeo “Invece – Innovazione Verde e Comunità Energetiche”

Liguria. L’assessore regionale all’Energia Paolo Ripamonti ha partecipato oggi all’evento finale del progetto europeo “INVECE – Innovazione Verde e Comunità Energetiche”, iniziativa finanziata dal programma Interreg Marittimo Italia-Francia e dedicata al supporto e allo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili nei territori.

“La transizione energetica passa anche dal confronto tra territori e dalla condivisione del lavoro – ha detto l’assessore Ripamonti –. Progetti come ​’INVECE​’ consentono di crescere insieme, scambiare esperienze e accompagnare amministrazioni e comunità locali in un percorso che non riguarda solo gli aspetti tecnici, ma anche la formazione e il modo in cui questi temi vengono comunicati​”.

L’incontro, ospitato da Regione Sardegna,​ come capofila del progetto, ha visto la partecipazione d​i partner istituzionali e territoriali coinvolti tra cui Julien Paolini, consigliere esecutivo della Corsica con delega alla pianificazione territoriale.

Nell’ambito delle attività di accompagnamento alle CER previste dal progetto “INVECE” sono stati selezionati 15 beneficiari tra comunità energetiche già costituite e soggetti promotori, e ben sei sono liguri. I partecipanti hanno beneficiato complessivamente di più di 220 giornate di consulenza negli ambiti economico-finanziario, gestionale e di monitoraggio, giuridico-legale, tecnico e della comunicazione, per un impegno complessivo di circa 175mila euro.

In Liguria i beneficiari selezionati sono Città Metropolitana di Genova, CER COESI e i Comuni di Ospedaletti, Montalto Carpasio, Rezzo e Rezzoaglio.