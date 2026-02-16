Eccellenza: ultimi minuti e scontri diretti, dentro alla sfida tra Millesimo e Pietra Ligure

Millesimo e Pietra Ligure stanno regalando un duello appassionante in vetta all’Eccellenza. Da anni, non si vedeva una sfida tutta savonese ai vertici del massimo campionato regionale. Ascesa fulminea dei giallorossi, che due anni fa erano in Prima Categoria. Programmazione che parte da lontano in casa biancoceleste. La classifica ora recita +5 per il Millesimo. Uno scarto che è tale e non inverso per due fattori: i goal in zona Cesarini della squadra di Macchia e una difficoltà, emersa cammin facendo, dei biancocelesti nel vincere gli scontri diretti . Sebbene, probabilmente, siano la squadra più forte del campionato.

Ieri, infatti, è arrivata la quarta vittoria nel recupero del Millesimo, 1-0 alla Voltrese, mentre il Pietra Ligure ha perso la sfida contro la Fezzanese per 3 a 1 incassando tre reti nel primo tempo. Stesso schema di due settimane fa, con i pietresi sconfitti a Campomorone e i valligiani vittoriosi contro l’Arenzano nel recupero.

Due fattori che, tuttavia, rendono ancora più incerto il prosieguo del torneo. Il Pietra Ligure ha ora un calendario sulla carta in discesa perché mancano solo le sfide al Rivasamba e al Busalla che però sta calando. In più, le vittorie all’ultimo del Millesimo sono sinonimo di tenacia ma anche del fatto che i giallorossi non sono una schiacciasassi. Il percorso del Millesimo prevede ancora le partite contro Rivasamba, Fezzanese, Campomorone e la mina vagante Genova Calcio.

Da Zona Cesarini a Zona Millesimo

Il Millesimo ha ottenuto ben 8 punti segnando nei minuti di recupero. Si parte dalla partita vinta contro la Fezzanese (goal di Vittori), si passa per il successo sul campo della Golfoparadiso (Piccardo) per poi arrivare ai successi più recenti: contro l’Arenzano (Facello) e ieri Gualtieri ha steso al 94′ la Voltrese. Togliendo qualcuno di questi exploit, le squadre avrebbero gli stessi punti.

Pietra Ligure: calo negli scontri diretti, ma calendario in discesa

E non è il Pietra Ligure a essere a +5 perché, a fare il paio con le vittorie allo scadere degli uomini di Macchia, c’è un rendimento dei biancocelesti al di sotto delle aspettative nelle sfide contro le formazioni della griglia playoff. In realtà, la squadra di Moraglia era partita bene vincendo all’esordio contro il Millesimo. Successo abbinato a un percorso in Coppa Italia poi esaltante.

Il motore pietrese sembra però non girare benissimo nei big match se si esclude la vittoria contro il Busalla. Sconfitta andata e ritorno contro la Fezzanese, pareggio e sconfitta contro il Campomorone, “x” contro il Rivasamba e un pari a Millesimo al ritorno. Match, quest’ultimo, dove è il Millesimo ad aver subito la legge dell’extra time visto che il goal della squadra di Moraglia è arrivato nel finale. Per il Pietra Ligure solo 9 punti sui 24 disponibili. Meglio il Millesimo, che ne ha totalizzati 12 su 21.

A temperare questo dato, comunque non allarmante, c’è il grande dispendio di energie in Coppa Italia, culminato con un trofeo storico e una strada in più per la Serie D anche se alquanto ardua. Anche qui però, il Pietra ha vinto la finalissima solo ai rigori contro la Fezzanese e perso pur giocando benissimo contro la Solbiatese.

Pietra, mercoledì di gala ad Alessandria

Dopo la sconfitta contro la Solbiatese, servirà vincere ad Alessandria per alimentare speranze di qualificazione. Match in programma alle ore 14,30 (diretta live su Ivg.Sport). Un vero tour de force per la squadra di Moraglia.

Insomma, un campionato più aperto che mai in special modo se il Pietra Ligure riuscirà a resistere ancora una settimana almeno a -5 sopperendo alla fatiche infrasettimanali.

I CALENDARI DELLE DUE SQUADRE