Eccellenza, Pietra Ligure – Genova Calcio LIVE: in palio punti pesanti in alta classifica

Pietra Ligure 0 – 0 Genova Calcio
15’
13’ Pietra Ligure che prova a ripartire dal basso con il possesso palla ma Genova Calcio che aspetta e cerca di ripartire in contropiede
10’ Difesa del Pietra Ligure un po’ in affanno su un lancio lungo, portiere che esce in presa alta sicura, GRANDE PARATA!!! Vernice compie un vero e proprio miracolo deviando il tiro sulla traversa, Genova che sta crescendo in questa fase
8’ Calcio di punizione conquistato dal Pietra Ligure, sugli sviluppi arriva un calcio d’angolo, battuto corto e messo in mezzo ma troppo lungo, pallome che termina in rimessa dal fondo
6’ Buona azione Pietra Ligure che arriva in arra di rigore, contrasto dubbio che il direttore interpreta come non falloso
3’ Genova Calcio che prova a rispondere e arriva al tiro da fuori area ma conclusione decisamente fuori misura
2’ Corner battuto bene in mezzo ma portiere che intercetta il tiro debole dell’attaccante del Pietra Ligure
1’ Pietra che parte subito aggressivo e conquista un calcio d’angolo
Si parte!! Primo possesso gestito dalla squadra di casa
Primo tempo
Le formazioni:
Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Gasco, 3 Ravoncoli, 5 Odasso, 6 Leo, 8 Giglio, 10 Rovere, 11 Sogno, 15 Pavese, 17 Malagrida, 18 Santanocito. A disposizione: 12 Duberti, 3 Pili, 7 Iorio, 9 Dominici, 16 Aicardi, 17 Malagrida, 18 Siriu, 19 Santanocito, 20 Massa. Allenatore: Moraglia Andrea
Genova Calcio: 1 Dondero, 2 Cavalli, 3 Lipani, 4 Campelli, 5 Capotos, 6 Mantero, 7 Zampano, 8 Tagliavacche, 9 Lepera, 10 Costa, 11 Cartiere. A disposizione: 13 Sgambelluri, 14 Ierardi, 15 Pittaluga, 16 Biaggi, 17 Capurro.
Allenatore: Monteforte Luca
Arbitra Tommaso Miraglia da Imperia coadiuvato da Galante (Genova) e Amadei (Genova)
Pietra Ligure. Pietra Ligure e Genova Calcio si affrontano in una sfida che mette in palio punti importanti per la parte alta della classifica. I padroni di casa arrivano all’appuntamento con continuità di rendimento e l’obiettivo di confermare quanto di buono mostrato fin qui, mentre la Genova Calcio cerca una prestazione di spessore per restare agganciata al gruppo di testa.
Il precedente dell’andata, favorevole al Pietra Ligure, aggiunge interesse a una gara che si preannuncia equilibrata e combattuta. Serviranno attenzione e concretezza per tutta la durata del match.
Calcio d’inizio alle 15.