Eccellenza, panchina Carcarese: ecco la rosa dei nomi papabili

La notizia delle dimissioni di Michele Battistel ha fatto subito scattare il totoallenatori per la panchina della Carcarese. D’altronde, già sabato i biancorossi scenderanno in campo. E non sarà una partita qualunque perché c’è il derby contro la capolista Millesimo.

I motivi delle dimissioni potrebbero trovarsi in una diversa veduta rispetto al club sull’approccio tattico alle gare. Tra i nomi papabili per la successione quelli che circolano sono tutti volti noti.

C’è Matteo Solari, legatissimo al ds Giribone – sotto contratto con la Cairese ma che sarebbe liberato dal club gialloblù in caso di nuova avventura.

Sempre legato al direttore sportivo, c’è Riccardo Boschetto. L’ex allenatore della Cairese, con cui aveva vinto i playoff di Eccellenza, aveva iniziato la stagione con il Tuttocuoio ma era stato esonerato a in autunno.

Quello di Davide Girgenti, ex di Legino e Speranza, è il nome che sta prendendo quota in questi minuti. Attende una chiamata per voglia di riscatto anche mister Pierluigi Lepore, che desidera potersi misurare con l’Eccellenza. Non è da escludere la soluzione interna con Massimo Robiglio, allenatore ex Bragno che ora è nelle giovanili biancorosse e stimato in particolar modo dal dg Roberto Abbaldo.