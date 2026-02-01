Eccellenza, Millesimo – Arenzano LIVE: il match in diretta

MILLESIMO – ARENZANO (0 – 0) (Campomorone-Pietra live qui)

45′ Il direttore assegna 6 minuti di recupero

42′ Escono Capellari e Piccardo S. ed entrano Cigliutti e Perovic

41′ Ammonito Cicirello dopo una trattenuta su Villar

38′ Esce Damonte ed entra Secco

37′ Ammonizione per Croce dopo un contrasto

31′ Espulsione! Il Millesimo rimane in 10 a causa dell’espulsione di Ndiaye per una doppia ammonizione

27′ Doppio cambio anche per l’Arenzano: escono Castiglione e Corengia ed entrano Prisco e Croce

26′ Doppio cambio per mister Macchia: escono Vittori e Gadau ed entrano Sicca e Lazzaretti

23′ Esce Pastorino ed entra Cicirello per gli ospiti

22′ Ammonizione per Bonanno per un duro intervento

20′ Punizione di Villar che calcia, il tiro è centrale ma Faggiano devia sopra la traversa concedendo un angolo

18′ In questa ripresa, fino a questo punto, rimane invariato il risultato con molti errori e palle perse

12′ Ammonito Gadau dopo alcune proteste verso il direttore di gara

11′ Punizione per l’Arenzano, batte Pastorino e Canevari riesce ad evitare la rete con un gran intervento

10′ Ammonizione per Ndiaye dopo un intervento in scivolata

9′ Esce Latini ed entra Facello

8′ Gualtieri riceve palla da dentro l’area e calcia ma il tiro è centrale e non riesce a mettere in difficoltà il portiere

3′ Punizione dal limite per i padroni di casa, a battere si prepara Villar che calcia a giro sul secondo palo ma Faggiano riesce a intervenire con la punta delle dita

Inizia il secondo tempo alle 16:20

SECONDO TEMPO

Ore 16:04 termina la prima frazione di gioco

55′ Occasione per gli ospiti con una conclusione di Damonte che non riesce a centrare lo specchio della porta

49′ Ammonizione per Lagorio dopo un intervento a centrocampo

47′ Occasione per gli ospiti con Damonte che recupera palla dopo un passaggio sbagliato di Ndiaye, calcia a porta vuota, ma sempre Ndiaye riesce a evitare che la palla finisca in rete

46′ Anche l’Arenzano sta provando a creare occasioni, ma fatica a causa della pressione degli avversari

39′ Esce Battiglia ed entra Pellicciari dopo l’infortunio e riprende il gioco

30′ Gioco fermo da alcuni minuti a causa di un possibile infortunio di Battiglia con richiesta dell’intervento dei soccorritori

22′ Altra conclusione di Piccardo S. che calcia da posizione centrale ma il pallone termina di poco a lato

18′ Il Millesimo in questa fase sta creando maggiormente; Gadau colpisce di testa dopo un cross da sinistra, Faggiano riesce a respingere

16′ Di nuovo Gualtieri riceve palla e calcia dalla distanza, Faggiano riesce a respingere in due tempi evitando l’intervento di un giocatore giallorosso

10′ Match equilibrato fino a questo momento senza ancora nessuna vera occasione, ma entrambe le squadre sono partite aggressive

5′ Occasione per il Millesimo con Gualtieri che entra in area, calcia, ma Faggiano devia in angolo

Calcio d’inizio ore 15:06

Questa domenica, presso lo stadio “B. Viglino”, alle ore 15:00 è previsto il calcio d’inizio del match tra Millesimo e Arenzano. La squadra di mister Macchia deve cercare la vittoria per mantenere la testa della classifica. I giallorossi arrivano da un pareggio contro il Busalla dopo match molto discusso. Gli ospiti, attualmente in 12esima posizione, arrivano da un pareggio e devono cercare di ottenere punti per allontanarsi e tentare di uscire dalla zono playout. A dirigere il match sarà il signor Savino Luca (GE) aiutato da Dell’Imperio Riccardo (AL) e Pascale Jacopo Nicolò (GE).

FORMAZIONI

Millesimo: Canevari, Piccardo M, Cappellari, Latini, Ndiaye, Vittori, Totaro, Gadau, Piccardo S., Villar, Gualtieri. A disposizione: Conde, Cigliutti, Lazzaretti, Bove, Facello, Sicca, Ze Francis, Nacci, Perovic. Allenatore: Fabio Macchia

Arenzano: Faggiano, Andreetto, Agostino, Lagorio, Genduso, Bonanno, Corengia, Castiglione, Battiglia, Pastorino, Damonte. A disposizione: Tredici, Prisco, Secco, Baroni, Bruzzone, Pellicciari, Croce, Ghinassi, Cicirello. Allenatore: Matteo Cocco