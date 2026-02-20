Eccellenza, K.O. Conde e il Millesimo corre ai ripari: arriva Gianluca Bova

L’infortunio a Xhaka Conde è di entità ancora da definire. Il Millesimo corre subito ai ripari per la porta tesserando Gianluca Bova. L’estremo difensore era fermo dopo che lo scorso anno aveva difeso la porta del Savona nel vittorioso campionato di Prima Categoria. Esordirà domenica nella difficile trasferta in casa della Genova Calcio.

Il comunicato del Millesimo

Gianluca, classe 2002, vanta un passato prestigioso. Ha difeso i pali, tra le altre, di Imperia e Lavagnese in Serie D e l’anno scorso è stato super protagonista nella vittoria del campionato del Savona riportando il Delfino nel campionato di Promozione.

Cogliamo l’occasione per fare i nostri migliori auguri di pronta guarigione al nostro portiere Xhaka Conde per l’infortunio occorsogli domenica scorsa. Forza Xhaka ti aspettiamo! Siamo tutti con te!