Eccellenza, la Carcarese soffre ma vince: messo ko il Campomorone

CARCARESE- CAMPOMORONE 1-0 (11’ Kosiqi)

45+6 Triplice fischio, è vittoria della Carcarese!

45+3 Punizione dai 25 metri per il Campomorone, in area anche Atzori, batte Allocca, ma nessuno arriva sul pallone

45+1’ Cross in area, colpo di testa quasi perfetto di Montemarco che colpisce il palo a portiere battuto. Brividi per i biancorossi

45’ Sei minuti di recupero

38’ Kosiqi non ce la fa, entra Poggi, durante il cambio il n. 9 viene ammonito per perdita di tempo nell’uscita dal campo. Nel frattempo rosso al vicepresidente Gandolfo per proteste

37’ Righetti riceve in area, tutto solo ha il tempo di coordinarsi e calciare, ma il suo tiro finisce alto

33’ Rasoterra da fuori di Allocca, Giribaldi blocca senza problemi

29’ Sostituzione Campomorone: Moramarco entra per Mataloni

27’ Quarto cambio Carcarese: capitan Spozio esce tra gli applausi, al suo posto Zunino al rientro dall’infortunio

26’ Cross di Garcia dalla destra, la difesa respinge, al limite raccoglie Cancellara che stoppa di destro e calcia con il mancino, palla sul fondo

24’ Un cambio per parte: per la Carcarese Ghirardi prende il posto di Babliuk, per il Campomorone Giacobbe rileva Licco

17’ Doppio cambio per la Carcarese: fuori Brovida e Di Mattia, dentro Berretta e Cancellara

15’ Azione personale di Brovida, che arriva al limite e calcia con il destro, ma manda sul fondo

14’ Secondo cambio per il Campomorone: Allocca rileva Pastorino

10’ Ammonito Bablyuk, falloso al limite su Fassone. Lo stesso capitano biancoblu va a battere la punizione, la sua conclusione è alta

6’ Il primo cambio è di mister Corradi: dentro Franchi per Canepa

4’ secondo corner consecutivo per i genovesi, Fassone la mette in mezzo per Cavallaro che di testa non c’entra lo specchio della porta

3’ Punizione per il Campomorone dalla trequarti, Fassone batte in area dove Zanoli colpisce di testa, incornata deviata in angolo

Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

45+2’ Finisce il primo tempo, Carcarese in vantaggio grazie alla rete di Kosiqi

45+1 ’ Assedio del Campomorone nell’area biancorossa, in mischia la difesa locale riesce a cavarsela, sulla respinta la palla arriva a Matoloni che calcia dal limite, Giribaldi blocca sicuro

45’ Due minuti di recupero

42’ Cross di Fassone dalla destra, Giribaldi allontana con i pugni, la palla arriva a Pastorino che spara con il destro dal limite, conclusione fuori misura

33’ Lancio per Kosiqi che ci priva da posizione defilata, Atzori blocca in due tempi

31’ Bell’azione di Brovida che entra in area dalla destra e lascia sul posto l’avversario creandosi lo spazio per il cross sul primo palo, dove trova Kosiqi. Quest’ultimo da terra non riesce a centrare lo specchio della porta

24’ Ammonito Licco che tocca palesemente la palla con la mano

17’ Scambio tra Salvini e Fassone, quest’ultimo si inserisce in area, riceve il servizio del compagno e calcia di prima, infilando la palla in rete. Bellissima azione dei genovesi, ma la loro gioia viene fermata dalla bandierina del guardalinee che segnala il fuorigioco. Gol del pari annullato

12’ Destro dal limite di Mataloni, palla sopra la traversa

11’ GOOOOOOOL! Punizione dai 25 metri, Spozio batte veloce sulla sinistra per Moretti che la mette sul secondo palo, dove Kosiqi spinge in rete il vantaggio biancorosso. 1-0

9’ Cross di Fassone dalla destra, Salvini colpisce in area di testa, ma manda abbondantemente fuori

5’ Appoggiò di Mataloni per Pastorino che ci prova di prima dalla distanza, il suo destro si spegne sul fondo

4’ Pastorino batte la punizione: il suo rasoterra passa sotto la barriera, ma al centro dell’area viene spazzato via dalla difesa

3’ Fallo di Di Mattia su Salvini, punizione fai 25 metri per il Campomorone

Si parte alle 15:01, Carcarese in biancorosso e Campomorone in biancoblu

Carcare. Al Corrent si gioca la settima giornata del girone di ritorno di Eccellenza, davanti Carcarese e Campomorone.

Una sfida sicuramente non semplice per i valbormidesi che affrontano la quarta forza del campionato che fin qui ha collezionato 35 punti: 8 vittorie, 11 pari e appena 2 sconfitte, l’ultima prima della sosta natalizia. Nel 2026 infatti i ragazzi di mister Alberto Corradi hanno conquistato sei risultati utili consecutivi, lo scorso turno hanno pareggiato con la Genova Calcio.

Arriva invece da una vittoria la Carcarese, ottava in classifica, tre punti con il Molassana che, insieme al pari con il Millesimo, hanno permesso ai biancorossi di allontanarsi dalla zona playout, ora a 3 lunghezze. Un trend positivo che il nuovo allenatore Davide Girgenti spera di continuare.

All’andata il match era terminato 1 a 1: vantaggio dei genovesi con Rovido al 27’, pari di Brovida al 1’ della ripresa.

FORMAZIONI:

CARCARESE: Giribaldi, Ferraro, Moretti, Prato, Spozio, Di Mattia, Garcia, Babliuk, Kosiqi, Brovida, Chiarlone. A disp.: Sciascia, Ricci, Ghirardi, Cancellara, Berretta, Ferrero, Berruti, Poggi, Zunino. All. Davide Girgenti

CAMPOMORONE: Atzori, Cavallaro, Calcagno, Mataloni, Zanoli, Pastorino, Righetti, Licco, Salvini, Fassone, Canepa. A disp: Calabrò M., Demartini, Franchi, Allocca, Triolo, Moramarco, Rezi, Calabrò D., Giacobbe. All. Alberto Corradi

ARBITRO:Ramez Fousfos di Albenga

ASSISTENTI: Emmanuel Crova di Chiavari e Matteo Crotti di Genova