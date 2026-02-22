Il Millesimo vince la battaglia del Ferrando, è 1-0 alla Genova Calcio: decide Totaro

Genova Calcio 0 – Millesimo 1 (15′ Totaro)

Vince ancora il Millesimo. L’ultima sconfitta era arrivata proprio contro i genovesi all’andata. I giallorossi mantengono cinque punti di vantaggio sul Pietra Ligure, oggi vittorioso 2-0 contro il Molassana. Partita difficile quella del Ferrando di Cornigliano. Che si è trasformata in una vera e propria battaglia. Contrasti in tutte le zone del campo con l’arbitro chiamato a prendere decisioni a raffica. L’azione decisiva è arrivata subito. Al quarto d’ora, Gualtieri stile hot wheels sgasa sull’out di destra, notevole l’accelerazione nel breve, e serve al centro Totaro che devia mandando in porta. Il Millesimo approccia meglio la gara, facendosi preferire ai genovesi in avvio. Poi la partita prende via via una piega sempre più all’insegna dell’equilibrio con azioni rugbistiche caratterizzate da contrasti più che da trame di gioco. Il Millesimo affronta il primo tempo con il modulo 4-3-1-2. All’intervallo, Macchia decide di cambiare anche a causa dell’infortunio all’attaccante Samuele Piccardo. Cambio conservativo verso un 4-5-1 con l’ingresso di Cappellari. La Genova Calcio tiene maggiormente il pallino del gioco ma i giallorossi mettono in mostra grande solidità. Animi tesissimi nel finale. La Genova Calcio contesta la direzione arbitrale nel complesso e se la prende con il capitano del Millesimo, Ricardo Villar, accusato di aver provocato il pubblico fin dai minuti iniziali. Fine partita e rientro negli spogliatoio con momenti di tensione con risse comunque sedate in poco tempo. Macchia a fine partita ha elogiato la capacità del gruppo di gestire il risultato. Monteforte non si è presentato ai microfoni. Per il club genovese hanno parlato il presidente Vacca e il direttore Catania, entrambi furenti con l’arbitro e con Villar (le parole dei due dirigenti).

Risultati e classifiche

La cronaca del match minuto per minuto

Zuffa finale con tensione tra le due panchine. Furibondo Monteforte.

96′ Finisce una vera e propria guerra sportiva. Tre punti pesantissimi per il Millesimo.

95′ Fallo da ultimo uomo di Biaggi su Ze Francis. Espuslo. Tensione tra le due panchine.

94′ Totaro si invola verso la porta, calcia a incrociare ma va fuori.

92′ Pallone calciato verso l’area del Millesimo. Mischia, ma Canevari riesce a raccogliere la sfera.

91′ Nacci si invola da solo verso la porta ma è in fuorigioco. Allontana il pallone e viene ammonito. Applausi per Villar, al suo posto entra Ze Francis.

90′ Quattro di recupero.

89′ Vittori per Gadau nel Millesimo.

88′ In dieci la Genova Calcio prova il tutto per tutto. Millesimo rintanato in area.

86′ Nacci per un ottimo Gualtieri nel Millesimo.

85′ Facello duro su Tagliavacche, proteste genovesi per la mancata assegnazione del fallo e dell’ammonizione.

83′ Puntualità Facello, rischia grosso il Millesimo. Crossa Riggio dalla destra, spizzata di un compagno per Costa che colpisce di tacco da due passi. Ma il difensore giallorosso è al posto giusto al momento giusto e fa muro.

80′ Ultimi dieci di gioco. Match in bilico, tensione palpabile. La Genova Calcio continua il pressing alto.

79′ Matteo Piccardo combina con Gualtieri e va al cross. Pallone spazzata dalla difesa genovese. Ora il Millesimo, forte dell’uomo in più, prova a rialzare il baricentro.

78′ Cambio nel Millesimo: esce un prezioso Sicca entra Matteo Piccardo.

76′ Cigliutti abbraccia Costa: ammonito il terzino Millesimese.

75′ Punizione di Villar dalla distanza indirizzata sotto alla traversa. Smanaccia in angolo Dondero.

74′ Da ormai una decina di minuti sono saltati gli schemi. La partita è una vera e propria lotta. Un susseguirsi di contrasti e scontri.

73′ Genova Calcio in 10! Secondo giallo a Cavalli per un fallo su Gualtieri. Espulso.

72′ Maresca per Pittaluga nella Genova Calcio.

68′ Cross pericolosissimo di Gualtieri nell’area piccola. Provvidenziale la lettura di Cavalli. Nella Genova Calcio, entra Capurro per Mantero.

65′ Partita che viaggia sul filo del rasoio, ogni pallone è foriero di contrasti. Match spigoloso con l’arbitro chiamato a decidere ogni pochi secondi.

63′ Occasione Genova Calcio e proteste! Calcia Pittaluga da dentro l’area, pallone murato da Facello. I locali reclamano per un possibile tocco di mano.

61′ Ora la Genova Calcio spinge. Il Millesimo è chiuso nella sua metà campo.

59′ Gadau eccede per conquistare un pallone nell’area avversaria e travolge Cavalli. Ammonito.

57′ Riggio esce forte su Sicca commettendo fallo da dietro. Ammonito.

55′ Pur con uno schieramento più difensivo il Millesimo prova comunque ad attaccare. Intanto, nella Genova Calcio entra Lemus al posto di Ierardi.

49′ Gualtieri allarga per Sicca. Cross al centro per Totaro, che prova la rovesciata. Pallone alto.

46′ Si riparte. Nel Millesimo, Cappellari al posto di Piccardo. Millesimo schierato con il 5-4-1 in cui Villar si alza spesso per collaborare con Totaro.

Secondo tempo

45’+2 Si chiude il primo tempo con il Millesimo in vantaggio. Qualche accenno di tensione con Monteforte che “riprende” in tutti i sensi Cavalli, ammonito, che protesta contro l’arbitro.

45′ E del corner seguente nasce una buona occasione: Campelli calcia testo. Il pallone finisce a Biaggi che da dentro l’area calcia un bolide al volo. Ma senza inquadrare la porta.

44′ Buona combinazione della Genova che porta Biaggi a tentare un cross da appena dentro l’area. L’ex Savona guadagna un corner. Campelli lo batte cercando direttamente la porta. Canevari la tocca e il pallone finisce nuovamente in calcio d’angolo.

40′ Totaro si invola verso l’area e calcia da posizione defilata. Palla facile preda di Dondero.

38′ Non si sono più registrate occasioni significative. La Genova Calcio prova ad alzare il baricentro controllando il gioco. In non possesso, Sicca da mezzala va ad allungare la linea della difesa del Millesimo di fatto creando una retroguardia a cinque. Cigliutti invece si stringe. Probabile che sia una mossa di Macchia per arginare le sgroppate di Campelli.

29′ Piccardo supera Riggio al limite e calcia in porta. Dondero si distende rifugiandosi in angolo.

28′ Cambio nella Genova Calcio: esce Mukaj per infortunio ed entra Riggio.

27′ Lancio di Facello. Si crea un 2 vs 2 con Totaro che conduce palla e Piccardo che si inserisce al centro. Mukaj intercetta il tentativo di assist e libera l’area.

25′ Costa duro su Villar. Ammonito.

24′ Piccardo lotta come un leone tra tre avversari. La palla riesce a pervenire a Villar che verticalizza pericolosamente per Totaro. Rilevata però una posizione di fuorigioco dell’attaccante.

20′ Scivolata dura di Cavalli su Cigliutti che costa l’ammonizio al due genovese. In precedenza ammonito Monteforte dopo il goal ospite. Proteste, probabilmente, per quanto accaduto poco prima: Villar si ferma, chiede un fallo e l’arbitro fischia quasi assecondando la richiesta del fantasista.

17′ Occasione Genova Calcio. Corner battuto basso, difesa giallorossa poco reattiva. Lipani calcia forte da dentro l’area ma centrale. Canevari respinge corto, Facello copre il portiere e spazza. Cinque d’intesa tra i due.

15′ Totaro! Millesimo in vantaggio! Gualtieri schiaccia l’acceleratore. si incunea in area bruciando il suo marcatore e serve al centro Totaro che calcia di prima intenzione scavalcando Dondero.

10′ Conclusione potente di Piccardo da appena dentro l’area. Dondero para a terra. Buon approccio del Millesimo che prova a fare la partita.

6′ Ndiaye lancia per Totaro che colpisce di testa. Palla al limite dell’area nei piedi di Villar. Conclusione forte ma alta. Nessun problema per Dondero.

Il Millesimo gioca con il rombo. Macchia opta per il 4-3-1-2. Villar alle spalle del doppio centravanti Totaro-Piccardo. In porta il giovane classe 2006 Canevari. In panchina Bova, arrivato in settimana per rilevare l’infortunato Conde.

1′ Nutrito pubblico di fede millesimese allo stadio Italo-Ferrando di Genova Cornigliano. Prima della partita, tradizionali ormai fumogeni giallorossi per caricare la squadra di mister Fabio Macchia, prima in classifica a +5 sul Pietra Ligure.

Primo tempo

Millesimo: 1 Canevari, 2 Facello, 3 Cigliutti, 4 Sicca, 5 Ndiaye, 6 Gadau, 7 Totaro, 8 Lazzaretti, 9 Piccardo Samuele, 10 Villar, 11 Gualtieri. A disposizione: 12 Bova, 13 Cappellari, 14 Perovic, 15 Vittori, 16 Nacci, 18 Ze Francis, 19 Bovio, 20 Piccardo Matteo. Allenatore: Fabio Macchia.

Genova Calcio: 1 Dondero, 2 Cavalli, 3 Lipani, 4 Campelli, 5 Mukaj, 6 Mantero, 7 Ierardi, 8 Tagliavacche, 9 Pittaluga, 10 Costa, 11 Biaggi. A disposizione: 12 Rebora, 13 Riggio, 14 Capurro, 15 Cartiere, 16 Maresca, 17 D’Agnano, 18 Lemus, 19 Germano, 20 Gianfranchi. Allenatore: Luca Monteforte.

Arbitro: Davide Conte di Castelfranco Veneto. Assistenti: Federico Di Benedetto di Novi Ligure e Nicolò Pascale di Genova.