Eccellenza, la Carcarese ferma la capolista Millesimo: il derby finisce in parità

CARCARESE-MILLESIMO 1-1 (23’ Piccardo, 32’ Kosiqi)

50’ Triplice fischio, finisce 1-1

49’ Diamanti lancia Brovida sulla destra, il subentrato si accentra e prova a calciare, ma il suo tiro è debole

47’ Sostituzione Carcarese: Ferrero prende il posto di Chiarlone

45’ cinque minuti di recupero

43’ Cambio per Macchia: Ze Francis rileva Piccardo

36’ Terza cambio per Girgenti: Brovida rientra dopo l’infortunio, prende il posto di Garcia

35’ Gran botta di Lazzaretti che in area calcia con il destro, Giribaldi risponde presente

34’ Un cambio per parte: per la Carcarese Entra Diamanti per Brignone, per il Millesimo Perovic per Cappellari

32’ Villar per Sicca, che in area calcia di prima: palla sopra la traversa

30’ Primo cambio anche per la Carcarese: Kosiqi esce tra gli applausi, al suo posto entra Poggi

36’ Altro corner di Garcia e altra incornata, questa volta di Galli che manda a lato per questioni e di centimetri. Carcarese vicino al raddoppio

35’ Corner di Garcia dalla destra, colpisce di testa Prato, si distende e manda in angolo

22’ Cross di Villar dalla sinistra, colpo di testa di Lazzaretti, palla di poco a lato

21’ Destro da fuori di Totaro, Giribaldi blocca in due tempi

20’ Il primo cambio è del Milleismo: fuori Vittori, dentro Sicca

19’ Facello mette in un mezzo un pallone insidiosissimo, sul secondo palo lo raccoglie Gadau, calcia di prima ma viene murato da Ferraro

17’Ammonito anche Nonnis, duro su Gualtieri

11’ Giallo per Totaro per gioco pericoloso su Di Mattia

7’ proteste della Carcarese per un presunto fallo in area di Gualtieri su Chiarlone, ma per l’arbitro Messina non ci sono gli estremi per il penalty

2’ subito in avanti il Millesimo, con Gualtieri che calcia un diagonale da posizione defilata, bravo Giribaldi ad allontanare da terra il pallone e ad impedire all’attaccante in agguanto di colpire

Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

46’ Termina il primo tempo, 1-1 il risultato

41’ Villar in scivolata su Babliuk, giallo per il capitano del Millesimo

37’ Lazzaretti crossa sul secondo palo, dove Gadau di testa manda fuori

34’ Cross di Villar, Lazzaretti colpisce di testa e manda di poco a lato

32’ GOOOOOOOL! Golasso di Kosiqi che dal limite la mette all’incrocio dei pali. 1-1 al Corrent

29’ Villar ruba palla a Ferraro al limite e calcia di potenza senza riuscire però a centrare lo specchio della porta

27’ Il Millesimo ci prova ancora dalla distanza, sempre con Totaro, ma la conclusione supera la traversa

26’ Schema su corner del Millesimo che termina con il destro di Vittori, palla alta

23’ GOOOOOOOOL! Regalo di Galli che sbaglia l’appoggio e dà a Piccardo il pallone, il n. 9 riceve e con un diagonale segna l’1-0

22’ Fraintendimento tra Girbaldi e Galli, la palla finisce a lato. Sugli sviluppi della rimessa, destro da fuori di Totaro, il protettore abbraccia il pallone

20’ Facello lascia partire il mancino dal limite, murato da Babliuk, sulla respinta ci prova Vittori, ma calcia alto

17’ Traversone di Nonnis sul secondo palo, Ferraro non si aspetta la sfera, colpisce all’ultimo e non riesce ad impattare bene il pallone

11’ Cross di Garcia sul secondo palo, Chiarlone pressato non riesce ad arrivarci

7’ Punizione di Villar in area, la difesa locale spazza di testa

6’ Gioco fermo per uno scontro tra Babliuk e Villar, intervento dei due fisioterapisti e giocatore biancorosso costretto ad uscire per sangue dal naso. Alla ripresa punizione dalla trequarti per il Millesimo

2’ Lancio per Totaro, Al limite dell’area bravo Di Mattia ad anticiparlo e a mandare in corner

Il derby prende il via alle 15:31, Carcarese in grigio, Millesimo in rosso. Fuochi d’artificio per i tifosi ospiti; fumogeni, cori e tamburo per i locali

Carcare. Tifosi e curiosi, appassionati di calcio e addetti ai lavori, adulti e bambini, valbormidesi e non solo: oggi pubblico delle grandi occasioni al Candido Corrent dove va in scena Carcarese-Millesimo, un derby che si preannuncia ricco di emozioni.

Alle 15:30 prenderà il via la sfida. Da una parte il Millesimo, capolista del girone, a +4 dalla seconda Pietra Ligure. Dall’altra la Carcarese, undicesima in classifica, a solo 2 lunghezze dalla zona playout.

I tre punti in palio sono preziosissimi. Ai giallorossi permetterebbero di continuare una scia positiva che dura da ben 12 gare (l’ultima sconfitta il 26 ottobre scorso ad opera della Genova Calcio) e soprattutto di mantenere a distanza le rivali per il primo posto. Per i biancorossi invece una vittoria sarebbe un toccasana per la classifica e il morale, dopo lo scossone di questa settimana che ha visto le dimissioni di mister Michele Battistel e l’approdo sulla panchina carcarese di Davide Girgenti.

In campionato le ultime sfide sono tutte a favore della squadra di Macchia, vincente in entrambe le sfide di Promozione dello scorso anno e anche in quella di questa stagione, sempre con lo stesso risultato: 1 a 0. Vedremo se la Carcarese riuscirà a sfatare questo trend oppure sarà ancora il Millesimo a festeggiare.

FORMAZIONI:

CARCARESE: Giribaldi, Ferraro, Nonnis, Prato, Di Mattia, Galli, Garcia, Babliuk, Kosiqi, Brignone, Chiarlone. A disp.: Sciascia, Ricci, Brovida, Cancellara, Diamanti, Ferrero,Spozio, Poggi, Moretti. All. Davide Girgenti

MILLESIMO: Conde, Facello, Cappellari, Cigliutti, Gadau, Vittori A., Totaro, Lazzaretti, Piccardo, Villar, Gualtieri. A disp: Canevari, Latini, Sicca, Bove, Siri, Nacci, Ze Francis, Bovio, Perovic. All. Fabio Macchia

ARBITRO: Christian Messina di Castellammare di Stabia

ASSISTENTI: Michele Bernardini di Genova e Filippo Morbelli di Albenga