Eccellenza, il Pietra Ligure cade contro il Campomorone: finisce 2-1 il big match

Campomorone 2 (43′ Zanoli, 56′ Cavallaro) – Pietra Ligure 1 (41′ Pili) (Millesimo – Arenzano live qui)

95′ Finisce qui. Vince il Campomorone.

94′ Punizione laterale per il Pietra. Tutti in the box tranne Vernice. Niente da fare. Ma c’è un ultimo corner. Ora va dentro anche Vernice. Ma il corner viene calciato male. Il Campomorone respinge all’altezza del primo palo.

90′ Cinque minuti di recupero.

87′ Atzori prova a perdere tempo tentando di bere dalla bottiglietta dietro alla porta. C’erano forse opzioni migliori per evitare il cartellino giallo che puntualmente arriva.

83′ All or nothing Pietra. Pili in avanti. Palla a Dominici che di tacco serve splendidamente l’inserimento di Pili, che però si allarga troppo, perde il tempo per calciare e mette in mezzo. Respinge la difesa. Nel Campomorone esce Mataloni, al suo posto Canepa.

81′ Pietra a un passo dal pareggio! Cross di Rovere, Atzori respinge corto. Dominici calcia cadendo, il pallone colpisce la traversa a portiere battuto e ritorna in campo. Sul rimbalzo, salta Malagrida che colpisce ma non riesce a imprimere forza. Il portiere riposizionato blocca.

80′ Bel cross di Giglio dentro all’area piccola. Blocca Atzori. Sono un po’ saltati gli schemi. Sono in ballo punti pesanti. Al momento, il Campomorone accorcerebbe sia sui pietresi sia sul Millesimo capolista.

79′ Bella ripartenza del Campomorone. Bosia dalla destra crossa verso il secondo palo, Pastorino prova ad arrivarci in spaccata ma mette fuori.

77′ Moraglio inserisce il centravanti “metodo classico”. Dominici subentra a Insolito.

75′ Rovere protesta oltremodo per la mancata assegnazione di un fallo ai danni di Insolito. Ammonito.

72′ Bosia per Zanoli nel Campomorone.

70′ Pili stende Righetti e viene ammonito. Punizione dal limite per il Campomorone, lato destro. La metterà in mezzo Allocca. Punizione respinta dalla difesa. Nel Campomorone, dentro anche Pastorino, ex Vado.

66′ Un errore in uscita del Pietra Ligure provoca un rapido ribaltamento del Campomorone. Mataloni serve filtrante Righetti che calcia da dentro l’area. Bella respinta di Vernice. Sul ribaltamento di fronte, ammonito Bacigalupo del Campomorone.

Pietra Ligure a trazione anteriore. L’ingresso di Malagrida fa arretrare Faedo nella posizione di terzino detro.

65′ Malagrida al posto di Prudente nel Pietra Ligure. In precedenza, bel filtrante di Rovere per Faedo. Cavallaro interviene intercettando. Pallone poi nelle mani di Atzori. Il Pietra protesta per un presunto retropassaggio.

62′ Santanocito va a centrocampo insieme a Delicato. Ora il Pietra Ligure gioca con Insolito riferimento centrale e Giglio alle sue spalle. Ammonito intanto Delicato tra le fila degli ospiti.

59′ Cambia anche Moraglia: entra Santanocito al posto di Sogno.

58′ Sbanda il Pietra Ligure con Mataloni, forse in fuorigioco, si trova davanti a Vernice da solo ma calcia male. In precedenza, due begli interventi di Atzori che salva prima su un insidioso cross dalla destra che si stava infilando lato primo palo e poi respingendo un corner battuto verso l’area piccola.

56′ Vantaggio Campomorone! Sugli sviluppi del corner il Pietra non riesce a spazzare l’area. Il pallone viene calciato in rete all’altezza dell’area piccola da Cavallaro.

55′ Fassone vince un contrasto a centrocampo sfruttando una costruzione sbagliata del Pietra. Serve Rezi in area. Il tiro ravvicinato viene parato bene da Vernice.

52′ Doppio cambio nel Campomorone: esordio di Righetti, l’ex Celle Varazze prende il posto di Salvini. Poi, Cavallaro prende il posto di Moramarco.

48′ Pallone spiovente in area del Pietra, Salvini riesce a colpire. Palla a lato.

46′ Riprendono le ostilità.

Secondo tempo

45’+1 Si chiude un primo tempo equilibrato con due goal firmati da due difensori. Il Pietra è andato in vantaggio con un colpo di testa di Pili. Poi un’uscita incerta di Vernice ha favorito il goal di testa di Zanoli.

45′ Cross di Leo, Atzori non trattiene ma Faedo nel tentativo di prendere il pallone commette fallo sul portiere. Un minuto di recupero.

43′ Pareggio del Campomorone! Palla al centro, Vernice esce all’altezza quasi del dischetto ma Zanoli lo anticipa di testa. 1 a 1.

41′ Pietra Ligure in vantaggio! Insolito calcia verso l’area piccola una punizione dal lato sinistro. Pili salta e prolunga il pallone di testa scavalcando Atzori.

38′ Accelera il Pietra. Rovere, fino ad adesso in ombra, conquista un pallone centrale e conduce. Allarga per Faedo che fa triangolo con Sogno. Faedo poi mette un rasoterra insidioso al centro. Provvidenziale Atzori in uscita bassa.

32′ Faedo semina il panico in area ma non trova la porta. Il pallone rimane in sospeso, Sogno si avventa sulla sfera. Tiepide proteste pietresi per un contatto tra l’attaccante argentino e il difensore Calcagno. L’arbitro non ha dubbi e assegna solo corner. Battuta senza esito.

31′ Risponde subito il Campomorone con una bella discesa sulla destra. Filtrante insidioso per Licco, ma Vernice è attente in presa bassa.

30′ Occasione Pietra. Prudente batte un fallo laterale dentro l’area. Faedo fa sponda per Sogno che dribbla secco e calcia da ottima posizione subito ma sbilanciato. Pallone fuori.

28′ Dormita della difesa pietrese su rilancio di Atzori con Rezi che la fa sua tra Pili e Prudente. Il tiro però è sballato. Palla fuori.

Nota tattica. A seconda della posizione di Licco, se trequarti o largo, il Campomorone alterna lo schieramento 4-3-1-2 in fase offensiva e 4-4-2 in fase difensiva.

24′ Rezi arretra, riceve palla e poi va filtrante per Salvini. Conclusione da appena dentro l’area in posizione leggermente defilata. Blocca in due tempi vernice.

19′ Intervento pericoloso di Zanoli in scivolata su Giglio. Ammonito il difensore dei genovesi.

18′ Insolito spreca una punizione sulla sinistra. Pallone altissimo sulla traversa.

11′ Buono svilippo del Campomorone sulla destra. Cross al centro, Salvini prova la rovesciata ma manca il pallone.

10′ Match equilibrato, il Pietra prova spesso a mettere il pallone alle spalle della difesa. In un paio di occasioni, Atzori impegnato in uscita al limite dell’area.

5′ Rovere filtrante per Sogno. Tiro a incrociare fuori di poco.

Nota tattica. Modulo 4-2-3-1 per il Pietra Ligure: Vernice tra i pali. Difesa da destra a sinistra con Prudente – Odasso, Pili – Leo. Davanti alla difesa Delicato e Giglio. I trequartisti da destra a sinistra Faedo – Insolito – Rovere. Prima punta Sogno.

1′ Partiti, Campomorone in maglia rossa. Classica divisa biancoceleste per il Pietra Ligure.

Curva difficile per il Pietra Ligure. La scorsa settimana la squadra di mister Moraglia si è portata a -1 dalla capolista Millesimo. Il Campomorone Sant’Olcese di mister Corradi è in piena corsa per la zona playoff. I genovesi, a causa di qualche pareggio di troppo (nove), si trovano a -7 dai pietresi. In settimana entrambe le squadre hanno messo a segno due colpi dalla Serie D nel reparto offensivo: Righetti è passato dal Celle Varazze al Campomorone mentre il club biancoceleste ha tesserato l’ex Imperia Santanocito.

Pietra Ligure: 1 Vernice, 7 Insolito, 3 Pili, 4 Delicato, 6 Leo, 5 Odasso, 8 Giglio, 14 Faedo, 10 Rovere, 11 Sogno, 19 Prudente. A disposizione: 12 Duberti, 2 Gasco , 9 Dominici, 13 Aicardi, 15 Pavese, 16 Siriu, 17 Malagrida, 18 Santanocito, 20 Massa. Allenatore: Andrea Moraglia.

Campomorone Sant’Olcese: 1 Atzori, 2 Calcagno, 3 Bacigalupo, 4 Moramarco, 5 Zanoli, 6 Allocca, 7 Licco, 8 Mataloni, 9 Rezi, 10 Fassone, 11 Salvini. A disposizione: 12 Calabrò, 13 Bosia, 14 Cavallaro, 15 Demartini, 16 Pastorino, 17 Franchi, 18 Righetti, 19 Canepa, 20 Giacobbe. Allenatore: Alberto Corradi (squalificato)

Arbitro: Verdoia di Genova. Assistenti: Doci di Savona e Degiovanni di Novi Ligure.