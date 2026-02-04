  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Movimentato

Due mezzi della Polizia bloccano un’auto, gli agenti fanno scendere il conducente: attimi concitati in piazzale Moroni a Savona

Al momento non è disponibile alcun altro dettaglio dell'operazione

polizia stato squadra mobile savona

Savona. Attimi concitati, oggi pomeriggio, in piazzale Moroni a Savona, teatro di un blitz della Polizia di Stato che ha attirato l’attenzione di diversi testimoni.

Secondo quanto riferito, intorno alle 17 un’automobile è stata bloccata da due mezzi “civetta” della Squadra Mobile della Questura.

Dopo aver bloccato la macchina ponendosi con i loro veicoli davanti e dietro di essa, gli agenti hanno fatto scendere e preso in consegna il suo conducente, che poi è stato condotto presso gli uffici della Polizia.

Al momento non è disponibile alcun altro dettaglio dell’operazione, ma certamente la rapidità dell’azione ha incuriosito quanti si trovavano a transitare in zona in quel momento.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.