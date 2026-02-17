  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Fine ricerche

Donna scomparsa a Magliolo, lieto fine: ritrovata in buone condizioni

Grazie al lavoro congiunto di vigili del fuoco, soccorso alpino e protezione civile

vigili del fuoco notte

Magliolo. Donna scomparsa a Magliolo, lieto fine: ritrovata in buone condizioni.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 14, l’88enne si è allontanata dalla propria abitazione, facendo perdere le proprie tracce.

In serata sono immediatamente scattate le operazioni di ricerca, coordinate dal comando dei vigili del fuoco di Savona. Hanno collaborato alle ricerche oltre al distaccamento dei vigili del fuoco di Finale anche il soccorso alpino e speleologico e i volontari della protezione civile.

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte e si sono concluse positivamente nella mattinata odierna, quando l’anziana è stata ritrovata in buone condizioni di salute.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.