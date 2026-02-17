Magliolo. Donna scomparsa a Magliolo, lieto fine: ritrovata in buone condizioni.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 14, l’88enne si è allontanata dalla propria abitazione, facendo perdere le proprie tracce.

In serata sono immediatamente scattate le operazioni di ricerca, coordinate dal comando dei vigili del fuoco di Savona. Hanno collaborato alle ricerche oltre al distaccamento dei vigili del fuoco di Finale anche il soccorso alpino e speleologico e i volontari della protezione civile.

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte e si sono concluse positivamente nella mattinata odierna, quando l’anziana è stata ritrovata in buone condizioni di salute.