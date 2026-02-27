Domenica 1 marzo in Marina di Loano la prima WalkRivieraWalk Marina

Loano. Si terrà domenica 1^ marzo alle 10 in Marina di Loano la prima WalkRivieraWalk Marina, la camminata di gruppo organizzata dall’Asd RunRivieraRun in collaborazione con Marina di Loano, WalkRivieraWalk Academy, Pilates in Marina, Scuola Italiana del Cammino, Polo Formativo Universitario Officina H di Ivrea e Insunica, Associazione per gli Insediamenti Universitari e l’alta Formazione nel Canavese.

Sarà una camminata libera aperta a tutti lungo il percorso della Marina Classic, la classica di agosto di 5 chilometri circa giunta, nel 2026, l’8 agosto, alla sua 14^ edizione: senza vincitori, senza l’assillo del tempo, senza cronometro e senza limiti di età.

Partenza dallo Studio Pilates in Marina con gruppo capitanato dalla Coach Walkers&Fitness dell’Asd RunRivieraRun Azzurra Toffanello con i Pacers de La Casa degli Angels che accompagneranno tutti fino al traguardo, in una domenica mattina di benessere e divertimento, le parole cardini del Progetto WalkRivieraWalk Marina.

Una volta al mese, aumentando la distanza (la prossima sarà di 7,5 chilometri), la WalkRivieraWalk Marina, in una domenica mattina, porterà tutti i Walkers a camminare per la distanza preferita, senza limiti e in assoluta libertà di tempo e chilometri, in un percorso di magia e bellezza tra il mare e le barche di una location strepitosa come la Marina di Loano.

Iscrizioni dalle 9.30 alle 10 in Pilates in Marina sul Lungomare Nazario Sauro 12, all’interno della Marina di Loano.

Il costo della camminata è 10 euro, con parte quota destinata per il Progetto Charity Angels dell’Asd RunRivieraRun, che verrà presentato nelle prossime settimane e possibilità di iscriversi, chiaramente senza obbligo, a La Casa degli Angels RunRivieraRun. Il costo resterà invariato anche nei prossimi appuntamenti, nonostante la crescita, per chi lo desidera, del chilometraggio. Una Marina di Loano che diventerà, quindi, nel tempo, la location ideale per camminare lontano dal traffico e in un percorso senza pari, già oggi, comunque, campo di allenamento naturale per tanti Runners e Walkers.

Si potrà partecipare con: certificato medico agonistico oppure non agonistico oppure firmando una manleva da compilare direttamente in zona segreteria Domenica 1° marzo.

Per Informazioni: info@runrivierarun.it o Tel. 320.9081465 Seguiteci su www.asdrunrivierarun.com