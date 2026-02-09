Divertimento e coraggio in mare per il Cimento delle Albisole

Albisole. Tuffo per tutti. Per due città. Superiore e Marina. Ecco il Cimento delle Albisole che ieri (8 febbraio), in una domenica proprio invernale, ha buttato in mare numerose persone.

A capitanare il gruppo di assidui frequentatori del mare d’inverno Nuotatori del Tempo Avverso, c’erano anche il sindaco di Superiore, Maurizio Garbarini, i consiglieri Carlo Rossi, Francesca Scarponi e Annamaria Pomarici consigliera, con delega allo Sport, del Comune di Albissola Marina.

Altri rappresentanti dell’amministrazione hanno tifato e portato il loro supporto morale. Presenti nuotatori giunti anche da Sanremo e Milano. Divertimento, tuffo, colazione. I premiati, tutti albisolesi. Arianna Oliva e Riccardo Rossi i più giovani, Franca Argo, la più “grande”.

“Un ringraziamento – sottolinea l’assessore di Superiore, Luca Ottonello – al presidente della Lega Navale Albisola, Walter Cardettini per l’organizzazione e l’accoglienza insieme ai soci del circolo, ai membri del gruppo Nuotatori del Tempo Avverso che intervengono sempre numerosi con grande entusiasmo, ad Annamaria Pomarici Seganti collega consigliera comunale di Albissola Marina con la quale abbiamo condiviso l’organizzazione di quest’edizione. Anche alla Croce Verde”.

“E infine – aggiunge – grazie alla presenza di Germana, vedova di Renato Coldebella al quale è ormai dedicato il Cimento delle Albisole, cittadino e cimentista appassionato che ha fatto conoscere il movimento degli amanti del mare d’inverno al grande pubblico”.