“Diventa ‘Custode del Territorio'”: GADIT OdV lancia il nuovo corso per Guardie Eco-Zoofile

Savona. L’Associazione GADIT OdV (Guardie Ambientali d’Italia) apre ufficialmente la campagna di ricerca volontari e annuncia l’avvio del nuovo Corso di Formazione per Aspiranti Guardie Eco-Zoofile. L’iniziativa è rivolta ai cittadini delle province di Savona, Imperia e La Spezia che desiderano impegnarsi attivamente nella tutela degli animali e dell’ambiente.

Le Guardie GADIT sono volontari che, previo superamento dell’esame e nomina prefettizia, rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale e svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria nei limiti previsti dalle leggi vigenti. Il loro compito principale è “la vigilanza sul rispetto delle norme poste a tutela del benessere animale e della salvaguardia ambientale, operando in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine e le altre Associazioni del territorio”.

“Un esempio virtuoso dell’operato dell’Associazione è rappresentato dalla convenzione attiva con il Comune di Albenga. le guardie volontarie di GADIT operano sul territorio, fornendo un contributo essenziale attraverso diverse linee d’azione: Tutela dell’Ambiente, Protezione Animale, Protezione Civile, Sicurezza e Supporto alla Manifestazioni, Educazione nelle scuole“.

Il percorso formativo prenderà il via nel mese di aprile 2026 e le iscrizioni saranno aperte fino al 21 marzo 2026. I colloqui conoscitivi si svolgeranno dal 23 al 29 marzo, previo appuntamento, presso la sede dell’Associazione situata all’interno del Comando di Polizia Locale di Albenga. La quota di iscrizione è fissata a 50 euro ed è comprensiva dell’iscrizione all’Associazione.

“Essere parte di GADIT significa tradurre in azioni concrete il nostro motto: Custodi del Territorio e dell’Ambiente, – dichiarano i responsabili dell’Associazione. – Cerchiamo persone motivate, pronte a donare il proprio tempo per una missione di legalità e amore per la natura”.

Per candidarsi è necessario compilare il modulo online al seguente link: Compila il Modulo Google. Per ulteriori informazioni: e-mail: gaditsv@gmail.com, telefono: 370 3349391 oppure 340 2892728