Disagi in autostrada, coda di 9 km sulla A10 tra Finale e Spotorno

Finale L./Spotorno. Dopo i disagi di questa mattina per l’incidente avvenuto in A10, tra Varazze e Celle Ligure, anche nel pomeriggio non sono mancate criticità alla viabilità autostradale, complice la presenza dei cantieri e dei lavori di manutenzione.

Situazione particolarmente difficile sulla A10 nella tratta tra Finale Ligure e Spotorno, in direzione Savona, con traffico in tilt e una coda che ha raggiunto i 9 km.

Nelle prime ore pomeridiane coda di 4 km tra Borghetto e Pietra Ligure, sempre a causa di lavori. E sulla A10 è segnalata una coda tra Arenzano e il bivio A10/A26 dei Trafori per il notevole flusso viario, così come tra Genova Prà e il medesimo bivio autostradale.

Viabilità a rilento anche sulla A6 Torino-Savona, con una coda tra Ceva e Millesimo in direzione Savona.

E per la giornata di domani, lunedì 23 febbraio, le previsioni di traffico da parte di Aspi indicano criticità sulla A26, sia in direzione Gravellona Toce quanto verso Genova Voltri, in particolare nelle fasce orarie 7-10 e 16-19, con un aumento dei tempi di percorrenza per mezzi e veicoli in transito.