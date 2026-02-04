Diocesi di Albenga, nominati i nuovi vicari foranei per il quinquennio 2026-2030

Albenga. Con decreto del vescovo Guglielmo Borghetti emanato il 2 febbraio, Festa della Presentazione del Signore, la diocesi di Albenga ha nominati i nuovi vicari foranei per il per il quinquennio 2026-2030.
Ecco i nomi:
– vicario foraneo di Alassio: Don Joy Antony Thottamkara, parroco di San Vincenzo Ferreri in Alassio;
– vicario foraneo di Albenga: Don Mattia Bettinelli, parroco di San Giorgio in Albenga;
– vicario foraneo di Andora: Don Taddeo Krasuski, parroco di San Giovanni e San Pietro in Andora;
– vicario foraneo di Loano: Canonino Tiziano Gubetta, parroco di San Martino in Toirano e San Bernardo in Carpe;
– vicario foraneo di Pietra Ligure: Canonino Giancarlo Cuneo, parroco di Nicolò di Bari in Pietra Ligure.
“Il vescovo Borghetti esprime fin d’ora viva gratitudine ai vicari foranei per quanto sapranno e vorranno fare per l’attuazione dei programmi pastorali”.