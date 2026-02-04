  • News24
Puntualizzazione

Dimissioni Battistel, la Carcarese: “Nessuno scontro con i senatori”

Il comunicato del club che smentisce la ricostruzione pubblicata su un organo di stampa locale. Girgenti ai dettagli

Carcarese Vs Vallescrivia

Alla Carcarese non è andata giù la ricostruzione secondo cui mister Michele Battistel, dimessosi ieri, e i senatori dello spogliatoio erano arrivati ai ferri corti. Ecco quindi la nota pubblicata dal club del presidente Ferraro. Nel frattempo, ormai si è ai dettagli e nella giornata di oggi potrebbe già arrivare l’annuncio di mister Davide Girgenti.

Il comunicato del club

L’ASD Carcarese si dissocia totalmente dal contenuto dell’articolo pubblicato in data odierna  [omissis], in cui vengono riportati fatti mai accaduti.

Tra l’allenatore Michele Battistel e i “senatori” non c’è stato alcun confronto e tantomeno scontro. All’interno dello spogliatoio non c’è mai stato disappunto da parte dei giocatori per le scelte del tecnico. Nessuno scontro è avvenuto nemmeno con la società. I toni cordiali e pacati usati per i saluti dimostrano come le parti (dirigenza, allenatore e giocatori) abbiamo mantenuto un ottimo rapporto di stima e rispetto.

Dispiaciuti per l’accaduto e certi della pubblicazione della smentita di quanto riportato, rimaniamo focalizzati sulla scelta del nuovo allenatore e sull’importante partita che ci aspetta sabato al Corrent.

