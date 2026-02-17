  • News24
Dalla Scuola Ufficiali di Roma al comando provinciale dei Carabinieri: a Savona il primo “training on the job” per un’ufficiale

"Sogno di fare questo lavoro da quando sono bambina, sono davvero orgogliosa di indossare questa uniforme"

Savona. “E’ stata un’esperienza arricchente e molto entusiasmante. Mi ha permesso di mettermi in gioco e toccare con mano quello che succede a livello operativo e umano per quanto riguarda i comandi territoriali”. Giulia Matarazzo, 24 anni, originaria di Viterbo, tenente dell’Arma dei Carabinieri, è stata a Savona per cinque settimane per il (primo) periodo di “training on the job” previsto a conclusione della Scuola Ufficiali di Roma frequentata dopo il biennio a Modena.

E’ stata la prima ad aver svolto questo periodo formativo a Savona e nei prossimi mesi ne arriveranno altri due: “E’ stato un modo per mettermi alla prova e applicare le conoscenze teoriche acquisite in questi anni di studio”.

“Oggi, guardandomi indietro, sono davvero orogliosa di indossare questa uniforme“. Il sogno di diventare carabiniere lo ha da quando è bambina: “Fin da piccola coltivo questa passione anche grazie a mio nonno che era Brigadiere. Mi ha sempre colpito la frase del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ‘Perchè un giovane dovrebbe diventare ufficiale? Perchè crede e ha bisogno di continuare a credere’“. Io credo nei valori che incarna l’Arma, la vicinanza alle persone, l’empatia e la salvaguardia dello Stato. Non so cosa farò a luglio, ma nel mio futuro vedo l’Arma territoriale, siamo da sempre vicini alle persone. Sono contenta di essere stata qui”.

Dopo questo periodo a Savona, la stessa esperienza verrà ripetuta a Borgo Panigale (Modena) e Cerignola (Foggia) e poi seguirà a luglio l’inserimento come Ufficiale dell’Arma.

Diverse le esperienze vissute in questo mese: “Ho ricoperti ruoli anche operativi, diversi episodi mi hanno colpito. Ricordo l’ultimo caso nel quale ho potuto partecipare all’attività istruttoria, ho tenuto i contatti con l’autorità giudiziaria e ho avuto modo di confrontarmi anche con l’arrestato”. Tra le attività anche alcune conferenze su sostanze stupefacenti, bullismo e legalità nelle scuole: “Un momento davvero emozionante”.

