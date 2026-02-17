Dalla Regione misure per sostenere l’acquisto di protesi costose

Liguria. All’unanimità è stato approvato in Consiglio regionale l’ordine del giorno 308 presentato da Gianmarco Medusei (FdI) e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la Giunta a farsi promotrice, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, di iniziative volte a richiedere un ulteriore incremento dei contributi nazionali per l’acquisto di protesi, con particolare attenzione alle protesi elettroniche per arti superiori e inferiori, e a valutare la possibilità di introdurre o rafforzare strumenti di integrazione economica regionale, al fine di ridurre o eliminare la quota di spesa a carico dei cittadini.

“Arriva dalla Regione un impegno reale per aiuto economico alle famiglie in difficoltà nell’acquisto di protesi sia elettroniche che non elettroniche. Si tratta di dotazioni costose che in molti casi superano i 15-16 mila euro” afferma Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia.

“Una decisione opportuna visto che anche il Governo – dice Invernizzi- ha recentemente incrementato le risorse destinate a questo settore riconoscendone l’importanza. Tuttavia – aggiunge il capogruppo di FdI – permaneva un significativo scostamento tra i contributi pubblici e i costi dei reali dispositivi protesici”.

“Secondo un nostro punto di vista la possibilità di acquistare protesi adeguate non debba dipendere dalle possibilità economiche individuali. Riteniamo doveroso quindi un ulteriore impegno istituzionale anche da parte delle Regioni per garantire un sostegno economico più equo e adeguato” conclude.