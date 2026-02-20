Dal Golfo dell’Isola alla conquista della Torre: ad aprile torna il Trail delle Streghe

Noli. È la custode silenziosa del Golfo dell’Isola: dal Medioevo, dalla sua imperante posizione sul ciglio della falesia, questa sentinella di pietra, rimasta intatta nel tempo, domina sulla località savonese, vegliando sul borgo di Noli e su quelli delle vicine Bergeggi, Spotorno e Vezzi Portio.

Con il ritorno del Trail delle Streghe rivivrà la leggenda dell’omonima Torre: sabato 18 e domenica 19 aprile la sfida off-road attraverserà aspri sentieri di montagna della riviera di Ponente, creste ventose affacciate sul Mar Ligure e antichi siti, nutrendosi di tradizioni avvolte in un’aura di mistero.

Dall’edizione 2026, l’organizzazione della manifestazione, sostenuta da Golfo dell’Isola con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Savona, passerà a TriO Events, realtà di riferimento nel panorama delle competizioni outdoor e multisport, con il supporto dei main sponsor Dynafit e Mountain Shop Finale Ligure.

“Con la nostra consolidata esperienza nella gestione di gare trail, triathlon e manifestazioni sportive su scala nazionale e internazionale – dichiara Andrea Rosa di TriO Events – porteremo al Trail delle Streghe un nuovo slancio organizzativo, mantenendo intatto lo spirito autentico donatogli dalla sua ideatrice, la Polisportiva Nolese Sezione Outdoor, che da sempre lo caratterizza. L’obiettivo è dare continuità e crescita a un evento che valorizza il fascino unico del Golfo dell’Isola e dei suoi borghi grazie alla passione sportiva”.

Il programma del weekend parte arricchendosi di una prova collaterale nel pomeriggio di sabato (ore 17): dal lungomare di Bergeggi, la Cronoscalinata Bergeggina 2K (240 m D+) è una gara competitiva totalmente in salita che, dipanandosi lungo 683 gradini, promette uno sprint verticale adrenalinico dai panorami mozzafiato.

La domenica (dalle ore 9) è dedicata alle quattro distanze classiche. Per i più competitivi, la Marathon 44K (1.915 m D+, 2 punti ITRA) metterà alla prova, dall’altopiano delle Manie a Bergeggi, toccando Noli e Vezzi Portio, resistenza, visione e spirito selvaggio, mentre la Race 17K (750 m D+, 1 punto ITRA) saggerà tecnica, ritmo e intensità, tra Spotorno e Noli.

Per i non competitivi, la scelta potrà spaziare tra la Speed 9K, veloce e più accessibile, e la Family Run Camminata individuale 5K, per chi ama camminare a ritmo libero lasciandosi ispirare dai suggestivi scorci del centro spotornese. La novità della stagione riguarda la location che accoglierà la partenza: le edizioni pari, come la 2026, prenderanno il via da piazza Ferrer a Spotorno, mentre quelle dispari da Noli, offrendo ogni anno scenari diversi ma ugualmente spettacolari. Iscrizioni aperte su traildellestreghe.com.