  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Tante novità

Dal Golfo dell’Isola alla conquista della Torre: ad aprile torna il Trail delle Streghe

Dopo un breve stop, la corsa off-road torna in calendario nella nuova cornice primaverile e con la nuova organizzazione

trail delle streghe noli
Foto d'archivio

Noli. È la custode silenziosa del Golfo dell’Isola: dal Medioevo, dalla sua imperante posizione sul ciglio della falesia, questa sentinella di pietra, rimasta intatta nel tempo, domina sulla località savonese, vegliando sul borgo di Noli e su quelli delle vicine Bergeggi, Spotorno e Vezzi Portio.

Con il ritorno del Trail delle Streghe rivivrà la leggenda dell’omonima Torre: sabato 18 e domenica 19 aprile la sfida off-road attraverserà aspri sentieri di montagna della riviera di Ponente, creste ventose affacciate sul Mar Ligure e antichi siti, nutrendosi di tradizioni avvolte in un’aura di mistero.

Dall’edizione 2026, l’organizzazione della manifestazione, sostenuta da Golfo dell’Isola con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Savona, passerà a TriO Events, realtà di riferimento nel panorama delle competizioni outdoor e multisport, con il supporto dei main sponsor Dynafit e Mountain Shop Finale Ligure.

“Con la nostra consolidata esperienza nella gestione di gare trail, triathlon e manifestazioni sportive su scala nazionale e internazionale – dichiara Andrea Rosa di TriO Events – porteremo al Trail delle Streghe un nuovo slancio organizzativo, mantenendo intatto lo spirito autentico donatogli dalla sua ideatrice, la Polisportiva Nolese Sezione Outdoor, che da sempre lo caratterizza. L’obiettivo è dare continuità e crescita a un evento che valorizza il fascino unico del Golfo dell’Isola e dei suoi borghi grazie alla passione sportiva”.

Il programma del weekend parte arricchendosi di una prova collaterale nel pomeriggio di sabato (ore 17): dal lungomare di Bergeggi, la Cronoscalinata Bergeggina 2K (240 m D+) è una gara competitiva totalmente in salita che, dipanandosi lungo 683 gradini, promette uno sprint verticale adrenalinico dai panorami mozzafiato.

La domenica (dalle ore 9) è dedicata alle quattro distanze classiche. Per i più competitivi, la Marathon 44K (1.915 m D+, 2 punti ITRA) metterà alla prova, dall’altopiano delle Manie a Bergeggi, toccando Noli e Vezzi Portio, resistenza, visione e spirito selvaggio, mentre la Race 17K (750 m D+, 1 punto ITRA) saggerà tecnica, ritmo e intensità, tra Spotorno e Noli.

Per i non competitivi, la scelta potrà spaziare tra la Speed 9K, veloce e più accessibile, e la Family Run Camminata individuale 5K, per chi ama camminare a ritmo libero lasciandosi ispirare dai suggestivi scorci del centro spotornese. La novità della stagione riguarda la location che accoglierà la partenza: le edizioni pari, come la 2026, prenderanno il via da piazza Ferrer a Spotorno, mentre quelle dispari da Noli, offrendo ogni anno scenari diversi ma ugualmente spettacolari. Iscrizioni aperte su traildellestreghe.com.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.