Dal 15 febbraio il vescovo Calogero Marino in visita nella zona di Finale

Finale Ligure. Il vescovo della Diocesi di Savona-Noli monsignor Calogero Marino proseguirà la sua visita sul tema sinodale “Prendi il largo, confidando” nella zona pastorale di Finale Ligure. Si inizierà domani, domenica 15 febbraio, alle ore 20:30 bella Basilica San Giovanni Battista a Finalmarina con la preghiera di accoglienza.
Sabato 21 febbraio alle 16 nella Parrocchia San Nicolò Vescovo di Calice Ligure monsignor Marino incontrerà i giovani over 17. Venerdì 6 marzo alle 15:30 nella Residenza Ruffini di Finale Ligure presiederà la messa per gli ospiti anziani e i lavoratori della struttura. Sabato 7 marzo alle 20:30 nella Basilica San Biagio in Finalborgo incontrerà i laici in servizio nella zona pastorale: operatori della carità, associazioni laicali, confraternite, scout MASCI e corali.
Sabato 14 marzo dalle 16 alle 18:30 nella Parrocchia San Lorenzo Martire in Feglino incontrerà catechisti, animatori, educatori e capi scout. Domenica 15 marzo dalle 15:30 alle 18 nell’Abbazia Santa Maria dei Benedettini Sublacensi Cassinesi in Finalpia incontrerà le famiglie. In questo giorno le messe pomeridiane della zona saranno sospese. Alle 18 sempre nell’abbazia si terrà la preghiera conclusiva della visita pastorale.