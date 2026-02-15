Da ‘zona Cesarini’ a ‘zona Millesimo’, i giallorossi vincono ancora sul finale, Piccardo: “Abitudine faticosa ma piacevole”

Millesimo. La zona Millesimo non è più utopia ma realtà. Lo conferma l’ennesima prestazione da tre punti ottenuta nei minuti di recupero, che riporta la squadra di Macchia a +5 dal Pietra Ligure, oggi perdente in casa della Fezzanese. Sono segnali importanti di un campionato a sorpresa capitanato da una neopromossa che continua, domenica dopo domenica, a trasformarsi da favola in un cammino reale, concreto e mai scontato.

Perchè sì, i valbormidesi, che comunque non si sono risparmiati sul mercato, stanno tenendo testa ad un club come il Pietra Ligure attrezzato per il salto di categoria. Il calcio insegna che questi punti, raccolti sul ciglio del rasoio, possono cambiare i campionati. Lo sa bene Piccardo che, però, ci aggiunge anche un pizzico di fortuna.

“Sono segnali importanti – spiega il dirigente -. Così però è dura, è faticoso tutte le volte arrivare così alla fine – ride, ndr. -. Siamo stati bravi anche questa volta, un mix di fortuna e bravura, ci vuole un po’ di tutto. Bisogna sempre crederci, soprattutto in giornate come quella di oggi dove abbiamo affrontato una squadra organizzata come la Voltrese, ci ha messo più volte in difficoltà. Zona Millesimo? Sta diventando una faticosa ma piacevole abitudine“.

Importante anche la partita di Canevari, subentrato al posto di Conde. In più frangenti ha blindato i pali e sventato occasioni pericolose: “È stato bravo, oggi si è confrontato contro una squadra che arrivava da diversi risultati utili, mi è sembrato evidente il loro impatto sulla partita. Oggi ci hanno messo in grossa difficoltà, complimenti”.