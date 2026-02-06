Da Varazze a Milano: Sara Gabellini (in arte “Sarà”) debutta ad Area Zelig

Varazze. “Sarà quel che Sarà”. Partenza Varazze, destinazione Milano. Area Zelig. Debutto e 45 minuti di pura comicità per la varazzina doc, Sara Gabellini.
Lo scorso sabato, sotto le luci del mitico palco di Zelig, viale Monza, è andata in scena con “Sarà quel che Sarà”.
Eccola Sara: mamma di quattro figli. Simpatia, famiglia e volontariato. Ora questa felice esperienza artistica nata dall’incontro con Alessandra Torre, autrice comica, televisiva e fondatrice dei Cavalli Marci.
Sara ha partecipato nel 2024 alle selezioni di Zelig Open Mic, portandosi a casa il titolo ligure tra gli esordienti.
Così sabato, con coreografie di famiglia, grazie alla complicità delle figlie, e monologhi taglienti ha tenuto il palco con grinta, autoironia e grande energia.
“Sono davvero molto, molto felice – racconta Sara a Ivg- un’esperienza che mi ha emozionato tantissimo. Spero di portare in scena il mio spettacolo anche qui e presto”.