Live show

Da Varazze a Milano: Sara Gabellini (in arte “Sarà”) debutta ad Area Zelig

Mamma di quattro figli, casalinga e questa nuova esperienza artistica con lo spettacolo "Sarà quel che Sarà" sotto le luci dello storico palco di Zelig

Sara Gabellini

Varazze. “Sarà quel che Sarà”. Partenza Varazze, destinazione Milano. Area Zelig. Debutto e 45 minuti di pura comicità per la varazzina doc, Sara Gabellini.

Lo scorso sabato, sotto le luci del mitico palco di Zelig, viale Monza, è andata in scena con “Sarà quel che Sarà”.

Eccola Sara: mamma di quattro figli. Simpatia, famiglia e volontariato. Ora questa felice esperienza artistica nata dall’incontro con Alessandra Torre, autrice comica, televisiva e fondatrice dei Cavalli Marci.

Sara ha partecipato nel 2024 alle selezioni di Zelig Open Mic, portandosi a casa il titolo ligure tra gli esordienti.

Così sabato, con coreografie di famiglia, grazie alla complicità delle figlie, e monologhi taglienti ha tenuto il palco con grinta, autoironia e grande energia.

“Sono davvero molto, molto felice – racconta Sara a Ivg- un’esperienza che mi ha emozionato tantissimo. Spero di portare in scena il mio spettacolo anche qui e presto”.

