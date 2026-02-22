Cuore Carcarese per tre punti d’oro, Girgenti: “I ragazzi sono andati oltre la fatica, grandissima abnegazione”

Exploit della Carcarese e tre punti d’oro contro il Campomorone. I biancorossi vincono grazie al gol di Kosiqi e alla capacità di resistere agli attacchi della formazione genovese. Una giornata ricca di colpi di scena perché anche la Golfo Paradiso ha battuto la Fezzanese. Per questo la vittoria assume ancora più valore nell’economia della corsa salvezza. Commenta il mister Davide Girgenti: “Una gara di cuore, i ragazzi sono andati oltre la fatica, eravamo in difficoltà per le assenze dovute a infortuni e squalifiche. Ho chiesto ai giocatori di uscire oggi dal campo onorando la maglia e la persona, hanno fatto qualcosa di fantastico contro una squadra forte che gioca un bel calcio”.

Anche un po’ di astuzia per arrivare alla vittoria: “Siamo riusciti a sbloccarla con una giocata molto intelligente di Spozio, che ha avuto l’intuizione di battere velocemente una palla inattiva, e poi ci siamo difesi con le unghie e con i denti cercando di ripartire quando potevamo“.

La cura Girgenti sta funzionando con un pareggio e due vittorie. Afferma il tecnico: “Portiamo avanti questo filotto di risultati utili consecutivi e cerchiamo di mettere insieme i pezzi per affrontare la prossima gara, speriamo di recuperare qualcuno, perché negli ultimi 5 giorni abbiamo perso 5 giocatori. Chi ha giocato ha dato il cuore e questo è un gran segnale di quanto il gruppo sia unito. È proprio il cuore insieme alla disponibilità dei ragazzi l’aspetto che mi ha colpito di più di questa squadra. Non è mai scontato quando c’è un cambio di allenatore che ci sia questa abnegazione, quindi non posso che ringraziarli. Spero che questi risultati diano ai ragazzi ancora più consapevolezza della loro forza”.

La prossima partita sarà la difficile trasferta genovese contro il Rivasamba. Conclude dunque il mister: “Con il Rivasamba sarà una partita di sacrifici, perdiamo altri due giocatori per squalifica, andremo là per vendere cara la pelle cercando di portare a casa punti che ci servono per il nostro obiettivo. Siamo in fiducia, chiunque metti in campo dà l’anima e questo è un segnale bellissimo”.