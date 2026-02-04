Cronaca nera e algoritmi: chi decide cosa dobbiamo sapere?

A tre anni e mezzo di distanza, torna su IVG per una seconda stagione il magazine “Nera-mente”, una rubrica in cui si parla di crimini e non solo. E lo fa a pochi giorni di distanza dalla tragedia di Crans-Montana, ricordando un’altra strage, questa volta violenta, avvenuta sempre a Capodanno.

Un tempo erano le redazioni dei giornali a stabilire la gerarchia della cronaca.

Oggi, sempre più spesso, sono i sistemi di distribuzione delle piattaforme digitali — i cosiddetti feed — a determinarne la visibilità.

La cronaca nera continua a nascere nei luoghi fisici — una casa, una strada, un parcheggio — ma la sua trasformazione in “caso” avviene altrove: dentro piattaforme che selezionano, ordinano e amplificano contenuti secondo logiche che non coincidono necessariamente con la gravità dei fatti.

Non tutti i delitti diventano simbolo.

Non tutte le vittime hanno un volto.

Non tutte le storie attraversano il Paese.

La differenza non è solo giornalistica. È nella distribuzione.

Le piattaforme digitali premiano ciò che genera partecipazione: commenti, condivisioni, reazioni. Indignazione e conflitto trattengono l’attenzione più della complessità. Un fatto che suscita forte coinvolgimento tende a essere spinto più in alto nel flusso informativo. Così può accadere che un episodio diventi centrale nel dibattito pubblico nel giro di poche ore, mentre altri, altrettanto gravi, restino confinati alla cronaca locale.

Non si tratta di una regia occulta.

Si tratta di un modello economico.

L’attenzione è la moneta del sistema.

Più partecipazione significa più visibilità. Più visibilità significa più tempo trascorso online. E il tempo si traduce in valore.

Ma chi stabilisce le regole?

Le grandi piattaforme digitali — da Meta a Google, fino a X e TikTok — non selezionano direttamente i singoli casi di cronaca. Definiscono però i criteri attraverso cui i contenuti vengono premiati o marginalizzati. Quei criteri si fondano sulla capacità di generare reazioni: velocità di diffusione, quantità di commenti, intensità del dibattito.

Non esiste una stanza segreta in cui qualcuno scelga quale delitto debba diventare nazionale.

Esistono parametri incorporati nel funzionamento delle piattaforme.

La selezione non avviene solo in redazione.

Avviene nel sistema.

Un esempio evidente è il caso di Giulia Cecchettin, che ha assunto rapidamente una dimensione nazionale e simbolica, generando mobilitazioni, settimane di dibattito pubblico e un’enorme produzione di contenuti online. In quello stesso periodo, altri omicidi — anche in ambito familiare e talvolta con vittime maschili — sono rimasti confinati alla cronaca locale, senza trasformarsi in simboli collettivi.

Il dato non serve a contrapporre vittime.

Serve a osservare che la visibilità non è distribuita in modo uniforme.

La differenza non sta nella qualificazione giuridica del reato. Sta nella capacità di un caso di attivare identificazione, indignazione, narrazione condivisibile. Alcuni episodi producono elementi facilmente raccontabili e commentabili; altri no. Nella logica dei feed, ciò che genera partecipazione tende a circolare di più.

A questo si aggiunge un ulteriore livello: la personalizzazione. Ogni utente riceve una versione diversa del flusso informativo, modellata sulle proprie interazioni precedenti. Il sistema apprende quali contenuti trattengano la sua attenzione e tende a proporne di simili. Così alcuni casi vengono ripetuti e rafforzati all’interno di determinate bolle informative, mentre altrove quasi non compaiono.

Il risultato è una gerarchia emotiva dei fatti.

Ciò che vediamo più spesso sembra ciò che accade di più.

Ma non sempre è così.

Riconoscere questo meccanismo non significa negare la responsabilità del giornalismo. Significa comprendere che l’ecosistema in cui opera è cambiato.

La domanda non è soltanto chi decide cosa dobbiamo sapere.

La domanda è quali criteri orientano quella selezione.

Se quei criteri premiano la partecipazione e la capacità di generare reazioni più della proporzione, il rischio è evidente: la visibilità finisce per diventare misura della realtà.

La giustizia si svolge nelle aule dei tribunali.

La percezione collettiva, sempre più spesso, altrove.

E non sempre segue le stesse regole.

