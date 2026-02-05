Criticità dopo la nevicata, Picalli e Benzi: “Millesimo non è una cartolina ma un paese che vive tutto l’anno”

Millesimo. I capigruppo di opposizione Aldo Picalli e Manuela Benzi intervengono sulle criticità dell’ultima nevicata in Valbormida. “Ho apprezzato molto la foto postata dal Sindaco, davvero bella, il panorama innevato è bellissimo, nulla da dire. Le fotografie della neve sono suggestive, emozionanti, e mostrano il volto migliore del nostro territorio. Qualcuno sa che io sono un amante della grafica e delle riprese fotografiche. Ma Millesimo non è fatta di sole fotografie: Millesimo vive tutto l’anno. E soprattutto Millesimo non può diventare ostaggio dell’improvvisazione ogni volta che scende la neve”, scrive Picalli.
“È inaccettabile che, per una nevicata anche di modeste dimensioni (evento assolutamente normale e prevedibile in inverno a Millesimo) l’Amministrazione comunale dimostri ancora una volta una totale incapacità di programmazione, lasciando i cittadini in difficoltà e isolando di fatto borgate e vie periferiche per evidente mancanza di mezzi, personale e organizzazione adeguata – prosegue – I disagi, ancora una volta, risultano particolarmente gravi per i residenti di Acquafredda, Borda, Cabroni, Borgo Nuovo, località Renaldo, Madonna del Deserto, Via Verdi, località Braia, località Rocchini e località Boschetto, dove vivono anche persone con situazioni sanitarie critiche e note, per le quali potrebbe rendersi necessario in qualsiasi momento l’intervento urgente di un’ambulanza o mezzi di soccorso.
In queste condizioni, la sicurezza dei cittadini viene prima di ogni comunicazione e di ogni post celebrativo”.
“Questa è la realtà: situazioni forti, amministrazione debole. E sia chiaro: non è polemica “di minoranza”. È la voce di chi non vuole esporsi, o non ha la possibilità di farlo, ma vive con profonda amarezza l’ennesima dimostrazione di inefficienza. Millesimo non merita ciò: questo non è maltempo. È cattiva amministrazione”, conclude Picalli.