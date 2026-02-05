Criticità dopo la nevicata, Picalli e Benzi: “Millesimo non è una cartolina ma un paese che vive tutto l’anno”

Millesimo. I capigruppo di opposizione Aldo Picalli e Manuela Benzi intervengono sulle criticità dell’ultima nevicata in Valbormida. “Ho apprezzato molto la foto postata dal Sindaco, davvero bella, il panorama innevato è bellissimo, nulla da dire. Le fotografie della neve sono suggestive, emozionanti, e mostrano il volto migliore del nostro territorio. Qualcuno sa che io sono un amante della grafica e delle riprese fotografiche. Ma Millesimo non è fatta di sole fotografie: Millesimo vive tutto l’anno. E soprattutto Millesimo non può diventare ostaggio dell’improvvisazione ogni volta che scende la neve”, scrive Picalli.

“È inaccettabile che, per una nevicata anche di modeste dimensioni (evento assolutamente normale e prevedibile in inverno a Millesimo) l’Amministrazione comunale dimostri ancora una volta una totale incapacità di programmazione, lasciando i cittadini in difficoltà e isolando di fatto borgate e vie periferiche per evidente mancanza di mezzi, personale e organizzazione adeguata – prosegue – I disagi, ancora una volta, risultano particolarmente gravi per i residenti di Acquafredda, Borda, Cabroni, Borgo Nuovo, località Renaldo, Madonna del Deserto, Via Verdi, località Braia, località Rocchini e località Boschetto, dove vivono anche persone con situazioni sanitarie critiche e note, per le quali potrebbe rendersi necessario in qualsiasi momento l’intervento urgente di un’ambulanza o mezzi di soccorso.

In queste condizioni, la sicurezza dei cittadini viene prima di ogni comunicazione e di ogni post celebrativo”.

“Questa è la realtà: situazioni forti, amministrazione debole. E sia chiaro: non è polemica “di minoranza”. È la voce di chi non vuole esporsi, o non ha la possibilità di farlo, ma vive con profonda amarezza l’ennesima dimostrazione di inefficienza. Millesimo non merita ciò: questo non è maltempo. È cattiva amministrazione”, conclude Picalli.

“Millesimo è un Comune “montano” e come tale soggetto al fenomeno meteorologico della neve anche se da diversi anni mancava. Se condividiamo quanto sostenuto dal sindaco Garofano a proposito della bellezza del paesaggio imbiancato, non si può non fare presente che la neve richiede l’intervento pronto e organizzato da parte dell’Amministrazione comunale che non può limitarsi a provvedere al momento della nevicata; serve programmare il servizio di rimozione della neve in tempo utile e in considerazione delle caratteristiche del territorio – rincara Manuela Benzi – I residenti in Frazione Acquafredda, in Via Borgo nuovo, in Salita al castello hanno risentito particolarmente del disagio provocato dalla nevicata visto che il servizio dello spazzaneve è stato tardivo, parziale e in alcuni casi ha peggiorato la situazione come evidenzia la foto che ritrae una via di Acquafredda chiusa dal cumulo di neve accantonato dallo spazzaneve. Il nostro Gruppo di minoranza svolge al meglio delle sue possibilità il suo ruolo in rappresentanza dei tanti cittadini che l’hanno sostenuto, prosegue pertanto a evidenziare le necessità della comunità e le problematiche che via via si presentano ritenendo prioritaria, come già più volte evidenziato anche in sede di Consiglio comunale, la programmazione da parte di chi amministra il Comune altrimenti la gestione non sarà mai puntuale e precisa come deve essere a tutela dei cittadini”.