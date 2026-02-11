  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Appuntamento

Corti d’Amore – Savona FilmFestival: una tre giorni di proiezioni al Nuovo Filmstudio

Serata conclusiva, questa sera 11 febbraio, per la rassegna del Circolo Savonese Cineamatori – Fedic

Generico febbraio 2026
Generico febbraio 2026
Generico febbraio 2026
Generico febbraio 2026 Generico febbraio 2026 Generico febbraio 2026

Savona. Si concluderà questa sera, 11 febbraio, la rassegna Corti d’Amore – Savona FilmFestival del Circolo Savonese Cineamatori – Fedic.

Tre giorni al Filmstudio, con la partecipazione di un folto pubblico. Corti d’Amore. Sono trascorsi sette anni dall’ultima volta in cui il Circolo Savonese Cineamatori – Fedic ha portato in città un festival interamente dedicato ai cortometraggi sul tema più universale di tutti: l’amore. “Un tema che oggi, più che mai, sentiamo urgente, necessario”. Spiegano gli organizzatori.

Le tre serate, intorno a questo filo rosso: l’amore, nelle sue forme più imprevedibili, ma anche storie libere, senza vincoli di tema, per lasciare alla creatività dei registi spazio per volare alto. Anche questa sera, alle 20 e 30, le luci in sala si spegneranno e lo schermo si animerà di racconti intensi, commoventi, sorprendenti, selezionati con cura dal comitato organizzatore dell’Associazione.

A giudicare le opere, una giuria di esperti che assegnerà i premi nelle tre categorie del concorso: registi indipendenti, registi e autori iscritti alla Fedic (Federazione Italiana Cineclub), film realizzati dalle scuole.

Ė il pubblico il vero protagonista delle serate. Ogni spettatore riceverà una scheda per votare il cortometraggio preferito, così da trasformare la visione in un momento condiviso e partecipativo.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.