Corti d’Amore – Savona FilmFestival: una tre giorni di proiezioni al Nuovo Filmstudio

Savona. Si concluderà questa sera, 11 febbraio, la rassegna Corti d’Amore – Savona FilmFestival del Circolo Savonese Cineamatori – Fedic.
Tre giorni al Filmstudio, con la partecipazione di un folto pubblico. Corti d’Amore. Sono trascorsi sette anni dall’ultima volta in cui il Circolo Savonese Cineamatori – Fedic ha portato in città un festival interamente dedicato ai cortometraggi sul tema più universale di tutti: l’amore. “Un tema che oggi, più che mai, sentiamo urgente, necessario”. Spiegano gli organizzatori.
Le tre serate, intorno a questo filo rosso: l’amore, nelle sue forme più imprevedibili, ma anche storie libere, senza vincoli di tema, per lasciare alla creatività dei registi spazio per volare alto. Anche questa sera, alle 20 e 30, le luci in sala si spegneranno e lo schermo si animerà di racconti intensi, commoventi, sorprendenti, selezionati con cura dal comitato organizzatore dell’Associazione.
A giudicare le opere, una giuria di esperti che assegnerà i premi nelle tre categorie del concorso: registi indipendenti, registi e autori iscritti alla Fedic (Federazione Italiana Cineclub), film realizzati dalle scuole.
Ė il pubblico il vero protagonista delle serate. Ogni spettatore riceverà una scheda per votare il cortometraggio preferito, così da trasformare la visione in un momento condiviso e partecipativo.