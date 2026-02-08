Cordoglio a Cairo per la scomparsa del bersagliere Aldo Bagnasco

Cairo Montenotte. Cordoglio a Cairo per la morte di Aldo Bagnasco, 64 anni, volontario della Protezione civile e membro attivo dell’associazione Nazionale Bersaglieri.
In molti lo ricordano come una persona disponibile ad aiutare gli altri, e la sua scomparsa lascia un vuoto tra gli amici più cari.
Come Fernando, che gli dedica questi versi di Cesare Pavese: “ Che diremo stanotte all’amico che dorme? La parola più tenue ci sale alle labbra dalla pena più atroce. Guarderemo l’amico, le sue inutili labbra che non dicono nulla, parleremo sommesso. La notte avrà il volto dell’antico dolore che riemerge ogni sera impassibile e vivo. Il remoto silenzio soffrirà come un’anima, muto, nel buio. Parleremo alla notte che fiata sommessa”.