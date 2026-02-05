Coppa Liguria, Albingaunia ad un passo dall’impresa: il sogno semifinali si ferma ai rigori contro la Virtus Sanremese

Albenga. Dopo 120 minuti di pura intensità, l’Albingaunia si deve arrendere ai rigori. Lo fa comunque con la consapevolezza di essere l’unica squadra a non essere ancora mai stata battuta, in una gara ufficiale, dalla Virtus Sanremese, la super corazzata che sta monopolizzando il campionato.

Tre sfide per ora tra coppa e campionato tra le due compagini terminate 1-1, che racchiudono tutta la forza di spirito della squadra di Poggi. Ma come nelle fiabe più belle, non sempre c’è il lieto fine. Lotteria dei rigori, segnano tutti tranne Marquez, proprio l’uomo in più di questa squadra che già più volte ha tolto le castagne dal fuoco in stagione.

Tra gli sguardi amareggiati dei padroni di casa, rimane comunque la super presente cornice di pubblico dell’Annibale Riva. Sostegno continuo e squadre accolte in campo con fuochi d’artificio, a ricordare i vecchi tempi in cui lo stadio di Albenga era gremito di tifosi per osservare partite di più alti palcoscenici.

Rimangono il gol di Nida dell’andata e il gol di Gerosa, entrambi decisivi per pareggiare le sfide nelle situazioni di svantaggio, oltre alla quasi inaspettata cavalcata della nuova squadra bianconera. Prove che fanno ben sperare tifosi e società per le prossime sfide, tutte decisive, per i primi posti della classifica. Sarà un girone di ritorno con i fiocchi e, dopo questi risultati, l’Albingaunia ha guadagnato qualche quotazione.