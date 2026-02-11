Coppa Italia, Pietra sconfitto ma Moraglia è orgoglioso: “Superiori per larghi tratti”

Il primo turno della fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza si chiude in modo amaro per il Pietra Ligure. La Solbiatese si è imposta 2-1 al De Vincenzi con un goal allo scadere propiziato da un errore in costruzione dei biancocelesti. Rammarico per la bella prestazione e per aver giocato una ventina abbondante di minuti in superiorità numerica. Qui la cronaca.

Mister Gatti della Solbiatese ha fatto i complimenti ai pietresi parlando di una partita non di Eccellenza ma di SerieD. “Ringrazio il mister per i complimenti e li faccio a loro – esordisce mister Andrea Moraglia-. Si vede che hanno un livello molto importante. Io sono orgoglioso di questa partita. Abbiamo messo in campo qualcosa di unico. Sono molto contento. Volevamo affrontare la competizione al massimo delle nostre forze. E per larghi tratti siamo stati anche superiori alla Solbiatese. Penso che sia una delle migliori partite della mia gestione. Siamo dispiaciuti ma il nostro percorso continua. Ora massima focalizzazione per domenica. Giocando così ci possiamo togliere soddisfazioni”.

Grande capacità di reazione per la squadra di Moraglia, all’inizio difficile e al vantaggio lombardo: “L’avversario era veramente forte – prosegue -, oltre al fatto che non lo conoscevamo molto bene. Siamo partiti forse un po’ troppo tranquilli. E c’è stata una fase di studio per conoscere l’avversario. Avvio a parte, abbiamo fatto una grandissima partita dal punto di vista tecnico e caratteriale. Questo aspetto caratteriale ci caratterizza ma ci tengo a sottolineare il lato tecnico. Anche in 11 vs 11 abbiamo tenuto testa a questa squadra“.

Il direttore Filadelli aveva parlato della settimana più importante della storia del Pietra Ligure. Anche per mister Andrea Moraglia si tratta di una stagione speciale. Alla prima panchina con una squadra del livello del Pietra si sta giocando la vittoria del campionato e la fase nazionale della coppa: “Questa partita è storica anche per me – aggiunge -. Sono un allenatore giovane, alla prima vera esperienza in una squadra e in una società così. Devo essere bravo a gestire l’emozione e devo trasmettere ai ragazzi consapevolezza e serenità. Spero di vivere tante altre partite così con questa società”.

Domenica sfida difficile in campionato contro la Fezzanese a La Spezia e poi mercoledì prossimo match in trasferta in un campo storico come il Moccagatta per sfidare l’Alessandria nel secondo turno di coppa: “Dobbiamo affrontare sempre tutto al massimo delle nostre potenzialità”.