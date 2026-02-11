Coppa Italia Eccellenza, il Pietra perde all’ultimo: la Solbiatese vince 1-2

PIETRA LIGURE 1 (68′ Giglio) vs SOLBIATESE 2 (60′ Martinez, 90+5′ Monteiro)

90+7′ Finisce qui al De Vincenzi, termina una partita incredibilmente intensa nel peggiore dei modi per il Pietra, punito all’ultima azione.

90+5′ Monteiro fa 1-2. Beffa incredibile per il Pietra che perde palla nella propria metà campo, recupera la Solbiatese con l’attaccante che si invola verso la porta e apre con il destro trovando l’angolino basso.

90+4′ Duberti tiene in piedi il Pietra! Punizione calciata da Guidetti, colpisce di testa Monteiro che angola bene ma il portiere biancoceleste ci arriva comunque e respinge.

90+3′ Fallo di Ravoncoli, intervento in netto ritardo su Silla. Ammonito il difensore biancoceleste.

90′ Assegnati cinque minuti di recupero.

87′ Il Pietra va vicino al 2-1. Grande azione dei biancocelesti con Ravoncoli che cerca Pili in area, il 3 prova un tiro che però diventa un passaggio per Malagrida. Il classe 2008 alza il pallone verso Dominici che colpisce al volo e per poco non trova il gol, palla sopra la traversa.

83′ Dominici pesca l’inserimento di Prudente in area di rigore, il terzino va alla conclusione che però è debole. Intanto entra Malagrida nel Pietra al posto di Insolito.

81′ Esce Martinez ed entra Silla nella Solbiatese.

78′ Ci prova subito Santanocito con un destro dal limite, respinge Chironi.

76′ Esce Delicato dopo un’ottima prestazione, entra Santanocito.

74′ Calcio di punizione laterale per il Pietra, arrivano i saltatori in area di rigore. Cross di Insolito, colpisce Giglio che però non inquadra la porta.

71′ Tentativo di Odasso da fuori area, conclusione con il mancino che termina sul fondo.

70′ Il De Vincenzi è una bolgia dopo il pari. Nella Solbiatese entra Lonardi. Nerazzurri ora in dieci uomini.

68′ Giglio non sbaglia, il Pietra fa 1-1.

67′ Calcio di rigore per il Pietra! Dominici travolto in area di rigore da Puka che era già ammonito e riceve il secondo cartellino. Clima tesissimo e possibilità di 1-1 per il Pietra.

64′ Il Pietra sfiora il pareggio! Perde palla Chironi, attaccato da Giglio. Il pallone arriva a Dominici che poi serve l’ex Imperia per andare alla conclusione, tiro però respinto dalla scivolata di Puka.

63′ Insolito calcia la punizione, si distende Chironi che devia in corner.

62′ Perde palla la Solbiatese, recupera il Pietra con Dominici che prova a scappare ma viene steso da Gabrielli. Cartellino giallo per il difensore ospite.

61′ Ammonito Pili per proteste e cambio per Moraglia che manda in campo Rovere al posto di Faedo. Ora Insolito va a fare l’esterno a destra, Rovere sull’out di sinistra.

60′ Calcia Martinez, spiazzato Duberti: 0-1 per la Solbiatese.

58′ Calcio di rigore per la Solbiatese. Fallo ingenuo di Insolito che colpisce Guanziroli. Il giocatore nerazzurro però era girato verso l’esterno del campo, intervento evitabile.

56′ Lancio lungo per Monteiro, esce rischiando parecchio Duberti ma l’attaccante alla fine si allunga troppo il pallone che termina in fallo laterale. Intanto arrivano i cambi: dentro Guidetti e Suatoni nella Solbiatese.

53′ Arriva il primo cartellino giallo della partita: ammonito Cocuz per un fallo su Dominici.

51′ Partita che comincia a innervosirsi, l’arbitro sta lasciando giocare molto e le due panchine hanno da protestare. Un metro di giudizio che però favorisce la vivacità del match.

49′ Traversone di Gasparri dalla sinistra per il colpo di testa di Monteiro. L’attaccante impatta debolmente sul pallone e non crea problemi a Duberti.

47′ Cross di Giglio che cerca Insolito sul lato opposto, finisce a terra dopo un contatto e per l’arbitro non c’è nulla. In ripartenza è pericolosa la Solbiatese con Gasparri che va al tiro ma riesce a bloccare Duberti.

Si torna in campo. Nessun cambio rispetto ai primi 45 minuti.

Secondo Tempo

45+2′ Si spegne un intenso primo tempo al De Vincenzi. 0 a 0 ma partita vivace.

45+1′ Clamorosa occasione per il Pietra! Avanza Giglio che vede Faedo al centro dell’area e lo serve, conclusione respinta dall’intervento provvidenziale di Cosentino.

44′ Riparte Insolito, Cocuz lo stende compiendo fallo. Pubblico e giocatori biancocelesti chiedono l’ammonizione che però non arriva. Ancora nessun giallo estratto finora.

43′ Mancino debolissimo di Manfrè che conclude dal limite dell’area, Duberti controlla il pallone con i piedi.

40′ Solbiatese vicinissima al vantaggio. Prima il tiro di Martinez chiama a una grande risposta con il piede Duberti, poi sulla ribattuta arriva Gasparri e stavolta con i guanti Duberti dice di no.

39′ Lancio profondo di Pili per l’inserimento di Leo, copre Gabrielli che riconquista.

37′ Grande uscita bassa di Duberti che anticipa Martinez e concede il calcio d’angolo. Era stato Monteiro a usare il fisico per servire il numero 9 nerazzurro, dimostrando ancora una volta quanto la Solbiatese faccia leva sulla propria forza muscolare.

34′ Pericoloso il Pietra con il pallone messo in area di rigore da Leo, arriva Faedo che colpisce di piatto al volo. Para Chironi.

31′ Cross interessante di Faedo, da destra con il mancino. Pallone a mezza altezza ma non arriva nessun compagno ad attaccare la porta e quindi si riparte con il rinvio dal fondo per la Solbiatese.

30′ Punizione sul centro-destra per la Solbiatese. Calcia Manfrè, blocca senza problemi Duberti.

26′ Azione super anche della Solbiatese che si conclude con un cross da parte di Manfrè per Martinez. L’attaccante poi calcia sul fondo e secondo l’assistente si trovava in posizione irregolare.

24′ Grande azione del Pietra con due colpi di tacco da parte di Dominici e Giglio. Pallone poi scaricato per Delicato che sbaglia l’apertura.

22′ Ottima chiusura di Prudente che dà una spallata a Martinez e recupera palla. È un Pietra che sta mettendo in campo anche tanta personalità.

18′ Riparte il Pietra in contropiede con Giglio che poi offre a Insolito. L’esterno cerca il filtrante, trova una deviazione e conquista il corner. Biancocelesti pericolosi da palla inattiva con Pili che fa la sponda per Dominici, colpo di testa bloccato dal portiere.

16′ Ancora Pietra con Insolito che riceve in zona laterale, si accentra per andare al tiro ma ha poco angolo. Blocca Chironi.

15′ Ottima chiusura difensiva di Ravoncoli che legge in anticipo un altro lancio della Solbiatese, stavolta diretto a Monteiro. È questa l’arma principale della formazione lombarda.

14′ Cross di Prudente, tenta addirittura la rovesciata Insolito che però manca l’appuntamento con il pallone. È un buon Pietra in questa fase. Poco fa da segnalare una grande giocata in mezzo al campo di Delicato.

11′ Risponde il Pietra con Giglio che porta palla sulla sinistra e poi cerca un cross morbido, arriva Faedo a colpire di testa ma il pallone termina fuori. Applaude il De Vincenzi.

10′ Ospiti pericolosi da rimessa laterale. Spizza Martinez, colpisce poi Gasparri che non trova la porta.

9′ Il Pietra prova a giocare ma fatica a trovare spazi. Solbiatese dominante in questo avvio.

7′ Grande occasione per la Solbiatese. Cercato il pallone per Martinez che prende il tempo alla difesa biancoceleste e anticipa Duberti. Non riesce però a tirare bene e il pallone termina fuori. Il portiere del Pietra aveva poi colpito l’attaccante che ha ricevuto l’intervento dello staff medico.

3′ Ospiti in campo con un 3-5-2 molto mobile. La Solbiatese è una squadra molto fisica, infatti sta cercando molto le giocate in profondità per gli attaccanti.

La Solbiatese dà il primo calcio al pallone, si comincia!

Primo Tempo

Le squadre sono entrate in campo con qualche minuto di ritardo, tra poco si parte! L’arbitro è Giuseppe Asaro della sezione di Marsala.

Per il Pietra nessuna clamorosa novità di formazione. Spicca però la partenza dalla panchina del capitano Edoardo Rovere. Dominici è l’unica punta con Faedo e Insolito sulle corsie esterne e Giglio che sarà vicino al centravanti.

Nella Solbiatese i giocatori più pericolosi sono Martinez e Monteiro. In porta invece c’è Chironi, già famoso per le sue apparizioni in Kings League. Il portiere nerazzurro è cresciuto nel Lecce, giocando anche in Serie C con la formazione pugliese.

Le formazioni

Pietra Ligure: 12 Duberti, 3 Pili, 4 Ravoncoli, 5 Odasso, 6 Leo, 7 Insolito, 8 Giglio, 9 Dominici, 11 Delicato, 14 Faedo, 19 Prudente. A disposizione: 1 Vernice, 2 Iorio, 10 Rovere, 13 Aicardi, 15 Pavese, 16 Siriu, 17 Malagrida, 18 Santanocito, 20 Fatnassi. Allenatore: Andrea Moraglia.

Solbiatese: 22 Chironi, 23 Gabrielli, 33 Cosentino, 26 Puka, 78 Manfre, 24 Guanziroli, 20 Minuzzi, 7 Gasparri, 5 Cocuz Neculai, 9 Martinez, 77 Monteiro. A disposizione: 1 Cavalleri, 10 Silla, 11 Banfi, 14 Galli, 17 Cerutti, 2 Lonardi, 4 Bobbo, 8 Guidetti, 18 Suatoni. Allenatore: Roberto Gatti.

L’avvicinamento

Un appuntamento con la storia. Non è un’esagerazione, perché il Pietra Ligure si appresta a giocare la prima partita nella fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. I biancocelesti hanno vinto il titolo regionale poco più di un mese fa e ora, contro la Solbiatese, iniziano un percorso di particolare prestigio. Una piazza relativamente piccola per il calcio savonese fino a qualche anno fa ma che nel giro di poche stagioni è riuscita ad essere una delle più competitive. Quella di oggi sarà dunque, prima di tutto, una festa.

E poi c’è anche il lato sportivo. Il titolo nazionale garantirebbe la promozione in Serie D, ma meglio non portarsi troppo avanti. Prima, come detto, c’è la Solbiatese, squadra di Solbiate Arno (in provincia di Varese). La squadra lombarda è seconda nel proprio girone di Eccellenza, a 12 punti di distacco dal primo posto. Inoltre nerazzurri hanno recentemente cambiato allenatore affidandosi a Roberto Gatti. Il tecnico ha esordito sabato, nella vittoria proprio contro l’Arconatese prima in campionato. Spettatore d’eccezione l’Alessandria che completa il girone. Il Pietra giocherà in Piemonte il 18 o il 25 febbraio.