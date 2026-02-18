Il Pietra Ligure esce con onore dalla fase nazionale di coppa: l’Alessandria vince 3-1

ALESSANDRIA (2′ Cargiolli, 42′ Vanegas, 95′ Cirio) 3 – 1 (34′ Rovere) PIETRA LIGURE

95′ Angolo dentro colpisce Cirio! Si chiude con il suo gol la sfida odierna tra Alessandria e Pietra Ligure, a spuntarla proprio i padroni di casa nel giorno del compleanno del club.

93′ Ammonizione per Aicardi che concede fallo dal limite. Verso la destra del campo, pallone che esce di un soffio fuori dal palo! Non arriva di pochissimo Laureana!

91′ Iorio prende il fondo e serve dentro, rimpallo che favorisce la conclusione di Insolito! Fuori di pochissimo! Che occasione per il Pietra Ligure anche se la conclusione di prima non era semplicissima vista la posizione.

90′ Assegnati 5 minuti di recupero.

88′ Ultimi frangenti di gara condotti dal Pietra Ligure che cerca quantomeno il gol del pareggio. Tutti in avanti ed occasione Alessandria! Ribaltamento di fronte, Picone con lo scavetto serve perfetto Diop che si trova solo nel cuore dell’area. Stop e Vernice! Ci arriva prima lui sul pallone, sventata l’azione che avrebbe chiuso i giochi.

83′ Utimo cambio per l’Alessandria, fuori Ventre per Laureana. Sostituzione che arriva al termine di un’azione ben amministrata da Giglio che, sul finale, concede per una leggerezza il pallone agli avversari.

76′ Cross dentro per Diop, colpisce il numero 9 che spedisce il pallone alto sopra la traversa.

74′ Cambio tattico per Merlo, dentro Tos per Cargiolli.

70′ Sogno strappa il pallone e si guadagna la punizione da 20 metri. Parte Insolito che colpisce la barriera, poi ancora un fallo sulla trequarti. Insolito prende male il pallone e favorisce la ripartenza avversaria. Contro risposta del Pietra che parte in contropiede e rimessa Pietra. Scontro però al limite dell’area tra Pili e Camara, entrambi ammoniti per la scaramuccia. Cambio inoltre per i biancocelesti, dentro Giglio per Dominici.

68′ Altro cambio per il Pietra, fuori il capitano Rovere per Insolito.

64′ Non riesce a continuare neanche Morganti, al suo posto Cociobanu. Sostituzione in attacco sempre per i grigi, dentro Diop per Piana.

61′ Primo cambio per l’Alessandria, fuori Vanegas scortato dagli applausi per Picone.

58′ Passaggio profondo per Cargiolli che aggancia con la punta in cielo, stop da giocatore differente! Poi la palombella che si insacca alle spalle di Vernice, tutto fermo però per fuorigioco! Sarebbe stata una rete sensazionale.

57′ Delicato si siede a terra, non riesce a continuare. Al suo posto Odasso.

56′ Ammonito Delicato, fallo strategico per spezzare l’azione. Opera il cambio Moraglia, fuori Fatnassi per Sogno.

53′ Vanegas ottiene palla e scannerizza il campo, serie di sterzate e pallone dentro per Piana. Filtrante preciso per il numero 11 che tenta il diagonale sul secondo palo ma, la conclusione, esce di qualche metro dallo specchio oltre il legno.

49′ Ha preso confidenza il Pietra Ligure, fin qua più propositivo dei padroni di casa. Iorio mette dentro ma rimpalla un difensore grigio, raccoglie Dominici che prova a cercare Faedo senza successo.

47′ Iorio spinge in avanti e serve Faedo, tentativo di cross rimpallato in angolo. Sugli sviluppi, due tentativi per il Pietra, termina Pili con un tacco che termina fuori sopra la traversa.

45′ Si riprende! Pallone giocato dal Pietra Ligure ma subito riconquistato dall’Alessandria. Si gioca tanto a centrocampo già con diversi contatti fisici importanti. Subito un cambio per Moraglia, fuori Prudente per Iorio, grigi in campo con gli stessi undici.

Secondo tempo

45′ Termina con la conclusione fuori di Vanegas il primo tempo. Vincono i grigi la prima frazione dopo la rete di testa del numero 25.

42′ L’Alessandria si fa rivedere dentro l’area, pallone dentro di Pellegrino per Vanegas! Colpo di testa che si trasforma in una palombella, Vernice accompagna il pallone in porta con lo sguardo, sembrava davvero che questa palla uscisse sopra la traversa! Gioia personale per il classe 2007 Vanegas, fin qua uno dei migliori in campo.

40′ Angolo guadagnato da Pellegrino, pallone dentro su angolo verso Camara, Vernice! Smanacciata in angolo, batte il corner l’Alessandria e parte il contropiede del Pietra, 3 contro 1! Faedo fa diversi metri, poi pallone verso Santanocito che riserve il compagno. Tutto di prima in una azione decisamente bella ma, il ricevente dell’ultimo passaggio, si trovava in fuorigioco.

38′ Gara adesso più fisica, qualche scaramuccia in campo quietata da Matera. Gara fin qua comunque molto corretta nel comportamento in campo.

36′ Rischio enorme per l’Alessandria! Ancora Rovere che amministra, vede dentro il taglio di Santanocito che viene contenuto a malapena da Camara. Arriva fino in fondo e calcia da pochissimi passi, mezzo miracolo di Menino che comunque si vede il pallone calciato verso la sua figura.

34′ Incredibile abbaglio di Camara! Rovere gli strappa il pallone dai piedi ed è uno contro uno, Rovere con il piattoneeeee! La rimette in piedi lui la sfida! Nel momento in cui gli ospiti iniziano a fraseggiare di più in campo, la rete del pareggio arriva dalla velocità di pensiero, prima che di gambe, del numero 10.

28′ Vanegas sventaglia alto per Pellegrini, tocca dentro per il compagno di reparto che non arriva per un soffio! Tutto di prima, il gioco dell’Alessandria finora decisamente superiore.

26′ Cresce il Pietra Ligure, da rimessa tocco dentro, raccoglie Faedo che calcia sulla traversa! Tutto fermo però, ravvisata la posizione di fuorigioco.

24′ Fatnassi recupera a centrocampo ed innesca Rovere, sterzata e fallo di Camara che concede la punizione sulla trequarti. Palla dentro, Menino con sicurezza smanaccia fuori dall’area.

23′ Gira palla a centrocampo il Pietra Ligure, ci prova Fatnassi dalla distanza, pallone bloccato da Menino in due tempi.

20′ Recupera il pallone Rovere proprio davanti alla panchina biancoceleste. Sbagliato l’appoggio, prende palla Pellegrini e poi numero su Aicardi che commette fallo e guadagna punizione. Palla dentro per Ventre, fuori di poco! Altro spavento per Vernice.

16′ Un’occasione per parte, la prima pericolosa per il Pietra Ligure. Cross dentro da parte di un giocatore dei grigi, ripartono i biancocelesti a centrocampo con Rovere. Il numero 10 si avvicina dalle parti dell’area, sterza e serve Faedo che calcia, Menino con le gambe! Arriva da posizione defilata il laterale che non riesce a finalizzare la grande azione architettata dal compagno di reparto.

9′ Tolta una triangolazione tra Prudente, Fatnassi e Faedo, gioca praticamente solo l’Alessandria in questi primi dieci minuti. Un paio di occasioni pericolose telecomandate dal mancino di Nicco, Vernice però sempre attento a disinnescare i tentativi ospiti.

6′ Colpo di testa di Piana da dentro l’area, pallone decisamente alto sulla traversa.

5′ Qualche pillola tattica. Pietra Ligure con il consueto 4-2-3-1, grigi schierati in campo con il 3-5-2, ampiezza degli esterni molto alta e Nicco in regia. Parte proprio dal numero 8 l’azione che sblocca il match, visione da categoria superiore che nota lo strappo di Ventre per servire l’ex S.F. Loano tra le altre.

2′ Esce forte l’Alessandria dopo la rimessa dal fondo, pallone dentro e preciso verso Cargiolli! Proprio lui segna subito il gol del vantaggio a partita praticamente iniziata! Buco difensivo che permette al numero 21 di inserirsi in solitaria. Tocco delicato per infilzare la porta di Vernice, una specie di pallonetto che sblocca subito il risultato.

1′ Tutto pronto per il fischio d’inizio, si parte! Inizia subito con una sventagliata morbida la partita dell’Alessandria, contiene il Pietra Ligure concedendo la rimessa laterale.

Primo tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

Alessandria: 1 Menino, 4 Morganti, 6 Cesaretti, 8 Nicco, 11 Piana, 18 Pellegrini, 21 Cargiolli, 24 Cirio, 25 Vanegas, 26 Ventre, 27 Camara. A disposizione: 22 Colla, 2 Cociobanu, 3 Laureana, 5 Tos, 7 Picone, 9 Diop, 16 Straneo, 17 Robbia, 23 Costanzo. Allenatore: Merlo.

Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Gasco, 3 Pili, 6 Delicato, 9 Dominici, 10 Rovere, 13 Aicardi, 14 Faedo, 18 Santanocito, 19 Prudente, 20 Fatnassi. A disposizione: 12 Duberti, 4 Iorio, 5 Odasso, 7 Insolito, 8 Giglio, 11 Sogno, 15 Pavese, 16 Siriu, 17 Malagrida. Allenatore: Moraglia.

Arbitro dell’incontro il signor Matera Marco di Bari, coadiuvato da Mirabella Marco di Acireale e Marino Gabriele di Parma.

Alessandria. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme la prestigiosa sfida di Coppa Italia d’Eccellenza tra Alessandria e Pietra Ligure. Partita valevole per le fasi nazionali della competizione, una sfida dal sapore storico per i biancocelesti. Prima volta nella storia fuori regione per il Pietra Ligure in una gara ufficiale. Per passare il turno la squadra di Moraglia è praticamente obbligata a fare tre punti. La vittoria però non basta, essendo che bisognerà, in caso, aspettare il risultato di Solbiatese vs Alessandria.

Grandi sorprese nella formazione inserita da Moraglia. Torna a difendere i pali Vernice anche in Coppa, l’allenatore inserisce in panchina Sogno, Giglio ed Insolito, tre grandi nomi che probabilmente entreranno a gara in corso.