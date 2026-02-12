Convegno sul florovivaismo ad Albenga con il presidente nazionale Cia e l’assessore Piana

Venerdì 13 febbraio, alle ore 15.00, l’Auditorium San Carlo di Albenga ospiterà l’incontro “Florovivaismo: proposte a confronto”, un evento promosso da Cia–Agricoltori Italiani Liguria e dall’Associazione Florovivaisti Italiani, dedicato all’analisi delle sfide e delle opportunità del comparto florovivaistico, un settore che rappresenta uno dei pilastri dell’agricoltura italiana con un valore alla produzione che supera i 2,5 miliardi di euro, 100mila addetti e circa 27mila aziende.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, rappresentanti del mondo agricolo e operatori del settore, con l’obiettivo di delineare strategie, programmi e innovazioni utili a rafforzare la competitività del florovivaismo italiano, in particolare nel contesto europeo.

Ad aprire i lavori saranno: Riccardo Tomatis, Sindaco di Albenga; Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio delle Riviere.

Gli interventi: Sandro Gagliolo, Presidente Cia–Agricoltori Italiani Savona, con un intervento su “Attrezzare il sistema per competere”; Aldo Alberto, Presidente dell’Associazione Florovivaisti Italiani, che analizzerà fattori di successo e criticità del florovivaismo italiano; Michael Bank, Direttore di Languard Italia, che offrirà uno sguardo sul mercato europeo, scenari e prospettive

Tavola rotonda: strategie, programmi e innovazione, con la partecipazione di: Sen. Patrizio La Pietra, Sottosegretario con delega al florovivaismo; Alessandro Piana, Assessore all’Agricoltura; Cristiano Fini, Presidente nazionale Cia–Agricoltori Italiani; Aldo Alberto, Presidente Associazione Florovivaisti Italiani; Stefano Roggerone, Presidente regionale Cia–Agricoltori Italiani Liguria

A moderare l’incontro sarà Ottavio Traverso, dell’Ufficio stampa Cia–Agricoltori Italiani Liguria.

L’iniziativa si propone come un momento concreto di dialogo e confronto per affrontare le trasformazioni del mercato, le esigenze delle imprese e le politiche di sostegno al settore florovivaistico, con uno sguardo attento all’innovazione e alla sostenibilità.

L’evento è realizzato con il supporto degli sponsor Unipol, UniSalute e FISA.