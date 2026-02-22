Conto alla rovescia per la 76° edizione del Festival di Sanremo: Costa Toscana “nave della musica”

Ponente. E’ ormai vero e proprio conto alla rovescia per l’inizio del 76° Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio: strade, vetrine e piazze si sono ancora una volta “addobbate” per l’occasione, pronte ad accogliere la tradizonale kermesse della Canzone Italiana.

E l’atmosfera dell’evento invade come sempre ogni angolo cittadino: i negozi tradizionali lasciano spazio temporaneamente agli studi radiofonici e ai set televisivi: dove prima c’erano boutique e attività storiche, ora spuntano microfoni, regie mobili e vetrine brandizzate.

Ogni esposizione segue un filo conduttore preciso: strumenti musicali, vinili, luci scenografiche e composizioni floreali rendono omaggio alla doppia anima della città, quella musicale e quella botanica. I fiori — simbolo identitario della Riviera — diventano scenografia naturale del racconto sanremese.

La musica accompagna ogni passo: altoparlanti diffondono canzoni lungo le vie del centro, artisti di strada improvvisano esibizioni e i collegamenti radiofonici trasformano le piazze in piccoli palchi spontanei. A Sanremo, in questi giorni, la colonna sonora non si spegne mai.

Il Festival è anche un grande evento urbano e commerciale. Gli sponsor hanno letteralmente invaso la città con installazioni temporanee e iniziative esperienziali.

La ruota panoramica domina il panorama cittadino, offrendo una vista privilegiata sulla Baia dei Fiori illuminata a festa. Truck promozionali animano le piazze con musica e gadget, mentre il trenino turistico attraversa il centro trasportando visitatori tra studi radio, punti evento e location iconiche del Festival. Sanremo diventa così un villaggio diffuso dell’intrattenimento, dove ogni angolo racconta una storia legata alla kermesse.

Grande protagonista dell’edizione 2026 è la nave ammiraglia Costa Toscana, trasformata per l’occasione nella “nave della musica”. Arrivata questa mattina in rada davanti alla città, ha subito regalato uno dei primi colpi d’occhio del Festival: la grande nave illuminata di fronte alla costa, già parte integrante dello skyline sanremese.

Con l’attracco sono scesi anche i primi croceristi, accolti da una città già in pieno fermento. Per molti di loro la giornata è iniziata tra le vie dello shopping del centro, approfittando dei negozi aperti per i saldi di fine stagione, tra vetrine decorate a tema musicale e atmosfere festose.

A bordo della nave sono previsti DJ set, esibizioni esclusive e eventi speciali, oltre a mini-crociere dedicate ai fan della manifestazione. L’atmosfera del Festival si estende così dal Teatro Ariston fino al mare, ampliando i confini tradizionali dello spettacolo. Tra gli ospiti più attesi figura Max Pezzali, icona della musica italiana tra anni ’80 e ’90 e voce storica degli 883, pronto a riportare sul palco nostalgia e grandi successi generazionali.

Come da tradizione consolidata negli ultimi anni, la settimana festivaliera si apre con lo spettacolo piro-musicale che segna simbolicamente l’inizio della festa. Questa sera, dalle 18.40 alle 19.30 circa, il cielo di Sanremo si illuminerà con fuochi d’artificio sincronizzati alla musica, uno show pensato per coinvolgere residenti e turisti fin dalle prime ore della manifestazione. Le esplosioni luminose sovrasteranno proprio la nave di Costa Crociere ancorata in baia, creando un suggestivo dialogo tra mare, luce e suono.

Durante il Festival, Sanremo smette di essere soltanto una località turistica: diventa un racconto condiviso. Giornalisti, artisti, influencer e curiosi convivono negli stessi spazi, trasformando bar, hotel e piazze in luoghi di incontri casuali e interviste improvvisate.

Il Festival non vive solo sul palco dell’Ariston, ma nelle code davanti alle radio, nelle vetrine illuminate e nei cori spontanei che nascono per strada e soprattutto sul palco esterno di piazza Colombo, dove si esibiranno numerosi artisti ogni sera.

È qui che si percepisce la vera anima della manifestazione: una città intera che cambia ritmo per una settimana, lasciandosi attraversare dalla musica.

E mentre le luci si accendono e i primi accordi risuonano, Sanremo torna a fare ciò che le riesce meglio da oltre settant’anni: diventare, per qualche giorno, il cuore pulsante della musica italiana.

(in collaborazione con Riviera24.it)