Continua il divertimento di CarnevaLöa e poi teatro, musica, sport e cultura: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Il weekend propone un nuovo appuntamento di CarnevaLöa dedicato ai più piccoli, ma ci saranno feste in maschera per i più piccoli anche a Varazze e Cengio. Non mancheranno poi gli appuntamenti culturali con la ripresa della rassegna della libreria Ubik di Savona e quelli coi concerti con i Pomeriggi Musicali a Finale. Teatro protagonista con “Happy Days” al Sacco di Savona. Per gli sportivi c’è il cimento delle Albissole e la gran Fondo città di Loano. Sempre a Loano ci saranno anche il mercatino in corso Europa e quello in piazza Massena. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere.

NUOVO APPUNTAMENTO DI CARNEVALOA

Continuano gli appuntamenti con l’edizione 2026 del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Domenica 8 febbraio è in programma il secondo appuntamento con il carnevale dei bambini in piazza Italia. Il divertente pomeriggio in maschera dedicato ai più piccini inizierà alle 15 con musica, balli e giochi.

AL TEATRO SACCO DI SAVONA IN SCENA HAPPY DAYS

All’Antico Teatro Sacco di via Quarda a Savona, sabato 7 febbraio, alle 21, andrò in scena “Happy Days” con Stefano Santomauro . Esiste una “ Classifica dei paesi più felici al mondo ”: secondo le Nazioni Unite i paesi più felici sono quelli del Nord Europa, i quali, per il milionesimo anno consecutivo, si aggiudicano i primi posti. Il segreto di tanta felicità sta nel famoso metodo Hygge: un walfare che funziona, buona salute, affetti stabili, vita e cibo sano. Ah ma allora non resta che provarci!

Uno spettacolo travolgente sulla ricerca della felicità: tra tisane alla malva e maglioni con le renne, trucchi per dormire 8 ore a notte, cibo bio e centrifugati imbevibili, Stefano Santomauro, dà il meglio di sè con un monologo esilarante, leggero e profondo, cinico e sincero. Un racconto inadeguato da chi prova a raggiungere i traguardi di felicità senza, però, riuscirci. O forse si.

Autore ed Interprete. Santomauro è autore di spettacoli comici che stanno riscuotendo un grande interesse in questi anni: lo spettacolo “Like”, selezionato al Torino Fringe Festival 2018, riscuote così tanto successo che è in scena nei teatri da oltre 5 anni promosso da FTS, Coordinamento Teatrale Trentino e ERT. Con lo spettacolo “Fake Club” vince il Drama Comic , Award 2019 ed è stato selezionato al Torino Fringe Festival 2019 ed al Festival delle Periferie di Napoli 2019. Con questi due spettacoli, in tre anni, ha raggiunto oltre 25.000 spettatori. “Happy Days” è stato selezionato al Torino Fringe Festival e al Milano Off Fringe Festival riscuotendo un grande successo di pubblico e critica.

Marco Vicari, Collaboratore ai testi

E’ autore per Sky Comedy Central dove collabora con le punte di diamante della comicità Italiana: “CCN con Michela Giraud, autore 2020 Comedy Central Italy, 2020, “CCN: Comedy Central News con Saverio Raimondo.

Daniela Morozzi, Collaboratrice ai testi

Scoperta per il cinema da Paolo Virzì con cui gira Ovosodo e Baci e Abbracci, per dieci anni è stata la protagonista di una delle Fiction più apprezzate da pubblico Distretto di Polizia. Collabora in pianta stabile con il Teatro Saint Pauli di Amburgo. Ideatrice e regista di molti spettacoli, sviluppa una sua particolare idea di reading- musical

Il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata pertanto la prenotazione è consigliata .

INFO E PRENOTAZIONI TEL: 331.77.39.633 EMAIL: info@teatrosacco.com

TORNA LA GRAN FONDO CITTA’ DI LOANO

Domenica 8 febbraio si terrà la 15^ edizione della Gran Fondo Città di Loano, la gara ciclistica organizzata dal Gruppo Sportivo LoaBikers con il patrocinio ed il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. L’edizione 2026 della Gran Fondo sarà anche valevole come quindicesimo “Memorial Laura Pesce”, che assegnerà un premio speciale alla prima donna classificata nella categoria W2, come prova del Campionato Nazionale Acsi e come prima prova del Trofeo LoaBikers.

La Granfondo Città di Loano si disputerà su una distanza di oltre 100 chilometri. I ciclisti partiranno alle 9.30 da via degli Alpini, si immetteranno sulla via Aurelia e si dirigeranno verso Albenga passando per Borghetto e Ceriale. Una volta raggiunta la città delle Torri, i corridori lasceranno la costa per l’entroterra: toccheranno le frazioni albenganesi di San Fedele e Lusignano e giungeranno quindi a Villanova d’Albenga, Ortovero e Pogli. Dopo un breve sconfinamento a Ponterotto e Ranzo in provincia di Imperia, i ciclisti giungeranno a Costa Bacelega, dove inizierà la suggestiva “balconata” sulla Valle d’Arroscia che li porterà a toccare Onzo, Vendone, Arnasco e Cenesi. Passato Cisano sul Neva e giunti a Zuccarello, per i ciclisti inizierà la salita fino attraverso Castelvecchio di Rocca Barbena fino al Colle dello Scravaion, il “Gran premio della montagna” della Granfondo Città di Loano coi suoi 814 metri di quota. Seguirà la rapida discesa che porterà gli atleti a Bardineto. In seguito i partecipanti dirigeranno il manubrio verso Carpe, Toirano e Boissano. Qui inizierà l’ultima discesa che condurrà all’arrivo in via degli Alpini a Loano.

Nel giorno della corsa la circolazione veicolare sarà interrotta per diversi minuti, prima e dopo il passaggio dei corridori.

LOANO IN PIAZZA MASSENA IL MERCATINO DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ARTISTI E DI ANTICHITA’ E COLLEZIONISMO

Domenica 8 febbraio dalle 9 alle 19 in piazza Massena a Loano torna “Mestieri in piazza”, il mercatino degli artigiani e degli artisti organizzato dall’associazione Artigianalmente con il patrocinio dell’assessorato al commercio del Comune di Loano.

Artigiani professionisti ed artisti specializzati esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità nella piazzetta cuore del centro storico loanese.

Sulle bancarelle si potranno trovare opere di scultura, pittura, disegno, incisione ed arti figurative oltre a ceramiche dipinte, oggetti intagliati nel legno, vetro dipinto, borse e cinture realizzate con il cuoio e bigiotteria d’arte.

Nuovo appuntamento, a Loano, con il Mercatino di Antichità e Collezionismo organizzato dall’Associazione Culturale e Ricreativa E20 Free con il patrocinio degli assessorati al commercio e al turismo del Comune di Loano.

Domenica 8 febbraio la manifestazione dedicata all’antiquariato e agli oggetti da collezione prenderà il via alle 9 e proseguirà fino alle 19 sotto i portici di corso Europa e nei vicini giardini “Bestoso”.

Come ogni seconda domenica del mese, decine di espositori presenteranno una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri, tappeti e oggetti dal sapore antico e ricchi di fascino. Nel mercatino troveranno posto curiosità e “cose della nonna”, ma anche oggetti da collezione e di modernariato.

Da anni “Antichità e Collezionismo” attira appassionati e collezionisti da tutta la Liguria e dal vicino Piemonte.

NUOVO APPUNTANENTO CON IL CIMENTO DELLE ALBISSOLE

Domenica 8 febbraio la Lega Navale Italiana, Sezione di Albisola, in collaborazione con l’Associazione Nuotatori del Tempo Avverso, con il patrocinio ed il contributo dei Comuni di Albisola Superiore e di Albissola Marina, organizza il Cimento delle Albisole 2026, Memorial Renato Coldebella.

La manifestazione si inserisce nei Cimenti del Levante Savonese, che unisce il cimento albisolese alle manifestazioni organizzate nei Comuni di Varazze (primo gennaio) e Celle (22 febbraio). Dopo il grande successo del Cimento varazzino, che ha visto la partecipazione di 260 persone nella tradizionale data del primo dell’anno, la seconda tappa del tour dei cimenti del levante savonese ha toccato le Albisole con l’ormai classico appuntamento presso la Lega Navale. Il percorso si chiuderà domenica 22 febbraio presso la sede dello Sporting Club Pesca Sportiva a Celle Ligure.

Appuntamento domenica 8 febbraio presso la sede Lega Navale Italiana sulla passeggiata Montale ad Albisola Superiore, alle ore 11. Le iscrizioni si potranno effettuare sul posto. Al termine dell’evento premiazione e rinfresco

A FINALE NUOVO APPUNTAMENTO COI POMERIGGI FINALESI

Nuovo doppio appuntamento dei Pomeriggi Musicali (nuovi percorsi: sonori e artistici), rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città, della Fondazione Agostino De Mari e di AVIS Finale Ligure.

Sabato 7 Febbraio alle ore 16:30 presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo avremo un travolgente concerto del quintetto Gipsy Friends, composto da Michele Menardi Noguera (flauto), Federico Briasco e Giulio Granero (chitarre acustiche e manouche), Dino Cerruti (contrabbasso) e Marco Canavese (batteria). Sarà un pomeriggio scatenato, ricco di ritmo e improvvisazione, con un repertorio che spazia dal Jazz al Blues, dallo Swing alla Bossa Nova, dalla Samba alla Rumba per arrivare fino al New Flamenco e al Latin Rock.

Ascolteremo musiche di: Dizzy Gillespie, Django Reinhardt, Queen, Jethro Tull, Paco De Lucia, Carlos Santana e altri.

INGRESSO LIBERO A OFFERTA, PRENOTAZIONI CONSIGLIATE via Whatsapp al 3534639960.

Il giorno successivo, domenica 8 Febbraio, alle ore 16:30 presso il salone di Palazzo Ricci sempre a Finalborgo, avremo un’altra conferenza con audizioni, dal titolo “Satie et ses amis” a cura del Prof. Stefano A. E. Leoni, musicologo già docente presso il Conservatorio di Torino, l’Università di Torino e Urbino. In occasione del centenario della morte del compositore Erik Satie (1866-1925) Leoni ci accompagnerà nella scoperta di uno tra i più eclettici ed originali protagonisti della musica francese tra fine ‘800 e primi del ‘900.

INGRESSO LIBERO

ALLA LIBRERIA UBIK IL MAESTRO GESHE KONCHOG KYAB

Sabato 7 febbraio, alle ore 18, nell’ambito degli appuntamenti promossi dalla libreria Ubik di Corso Italia a Savona ci sarà l’incontro dal titolo “Sulla rotta del Dharma. Cosa significa essere felici in un mondo incerto e complesso?” che vedrà protagonista il Maestro Geshe Konchog Kyab, a cura del Centro Tara Bianca di Genova con il contributo dell’Unione Buddhista Italiana.

Il Maestro guiderà una riflessione aperta e accessibile a tutti, ispirata al pensiero del Dalai Lama: una felicità che nasce non dalla fede o dalla dottrina, ma dalla mente calma, dall’empatia e dal rispetto reciproco. Un invito a scoprire come i principi del Buddhismo possano offrire strumenti concreti per vivere con maggiore equilibrio, gentilezza e presenza, nel dialogo con la vita di ogni giorno. Partendo da temi come rabbia, paura e attaccamento, l’incontro offrirà strumenti pratici per sviluppare consapevolezza, compassione ed equilibrio interiore.

CARNEVALE A VARAZZE

Varazze si prepara a festeggiare il Carnevale con un pomeriggio all’insegna del divertimento, della fantasia e dei supereroi. Venerdì 7 febbraio, dalle ore 15 alle 18, Piazza Bovani si trasformerà in un grande spazio di festa dedicato a bambini, famiglie e a tutti gli amanti del Carnevale.

L’iniziativa, promossa dalla Città di Varazze in collaborazione con l’Oratorio Don Bosco di Varazze, prevede un ricco programma di animazione e attività:

15.30 – 16.00: Danza degli eroi

16.00 – 17.00: Palestra per supereroi, con tanti giochi e premi per tutti

17.00: Sfilata dei supereroi

Durante il pomeriggio verranno premiati il costume più super, il costume più originale e il gruppo di supereroi più creativo, per valorizzare fantasia e partecipazione.

Un’occasione di festa pensata per vivere il Carnevale in compagnia, tra musica, giochi e colori, animando il centro cittadino e coinvolgendo tutta la comunità.

La partecipazione è libera e aperta a tutti.

CARNEVALE A CENGIO

Anche quest’anno il tradizionale Carnevale nei suggestivi locali di Palazzo Rosso a Cengio.

Tanto divertimento grazie all’animazione di VB EVENTI.

Premi per la Maschera più bella, la più originale e il gruppo a Tema più numeroso.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Sabato 7 e Domenica 8 Febbraio: un fine settimana speciale al Parco Asinolla!

Preparate i vostri calzini più bizzarri! Questo weekend ci divertiamo tra natura, animali e tanta creatività. Ecco il programma completo delle attività a Pietra Ligure:

SABATO 7 FEBBRAIO

Ore 11 – Laboratorio di Cucina… per animali! Prepariamo insieme delle prelibatezze per i nostri amici a quattro zampe.

Ore 14 – Giornata Mondiale dei Calzini Spaiati! Indossa due calzini diversi e vieni in stalla a scoprire l’unicità dei nostri asini e cavalli.

Ore 15.30 – A spasso con Santiago. Una passeggiata nel parco in compagnia del nostro simpaticissimo mini pony.

DOMENICA 8 FEBBRAIO

Ore 11 – Grooming Olly e Falco. Impariamo a prenderci cura dei nostri amici strigliandoli con amore.

Ore 14 – Percorso di Agilità. Salti e prove di coordinazione per mettersi alla prova.

Ore 15 – Decoriamo i ferri di cavallo. Crea il tuo portafortuna personalizzato da portare a casa!

Info Utili

Dove: Via Piave, loc. Pian dell’Olio, Pietra Ligure (SV).

Nota: Le attività sono riservate ai tesserati ASD Asinolla. Non sei ancora tesserato? Inquadra il QR code in locandina o chiedici info!

Importante: È necessario presentarsi 15 minuti prima dell’inizio dell’attività.

Prenotazione obbligatoria: Chiamaci o scrivici al 351.3351092.

